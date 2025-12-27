Según estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), miles de personas en el mundo suelen sufrir de algún problema de salud debido al sedentarismo, lo que lleva al riesgo de enfermedades crónicas y mortales. De hecho, este estilo de vida puede influir negativamente en el estado de ánimo, generar desmotivación y elevar el riesgo de depresión y ansiedad, al reducir la liberación de neurotransmisores como la serotonina. De esta manera, con el objetivo de promover los ejercicios de manera adecuada, diversos expertos en salud cardiovascular han explicado el tipo de actividad física que ayuda a tener una buena calidad de vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REALIZAR UNA BUENA ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE?

En un mundo cada vez más digital, frente a una computadora, muchos trabajadores tienden a llevar una vida sedentaria, lo que puede desencadenar diversas enfermedades. Es así que, el cardiólogo Aurelio Rojas indicó que dar un paseo al aire libre no es sinónimo de hacer ejercicios, siempre que no se eleve el nivel de exigencia. Es decir, llevar a cabo una actividad hasta que el corazón se acelere y tenga una sensación de falta de aire, a fin de que el sistema cardiovascular se active. Este mecanismo permite al organismo aprovechar mejor el oxígeno, incrementando la captación y optimizando el consumo máximo de oxígeno, conocido como VO₂ máx.

#navidad #medicina #salud ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo @doctorrojass Cómo hacer la “caminata japonesa” (Interval Walking Training) 1️⃣ Calienta 3–5 min caminando suave. 2️⃣ Haz 5 bloques de: 3 min rápido + 3 min suave (total 30 min). - Rápido: a un ritmo en el que te falta el aire, pero aún puedes decir frases cortas (≈ esfuerzo 7/10). - Suave: recuperas la respiración (≈ esfuerzo 3–4/10). 3️⃣ Frecuencia: ideal ≥4 días/semana. Si empiezas de cero, empieza con 2–3 bloques y sube hasta 5. Quién debería hacerla (y a quién le viene especialmente bien) - Personas sedentarias que quieren mejorar forma física sin correr. - Adultos ≥40–50 años. - Quienes tienen hipertensión, prediabetes/diabetes tipo 2, sobrepeso, o síndrome metabólico. - Personas que ya caminan, pero quieren más beneficio en el mismo tiempo. ‼️Beneficios para la salud (lo más relevante) • Baja más la presión arterial y mejora más la condición física que caminar “siempre al mismo ritmo” en población de mediana edad y mayores. • Aumenta capacidad aeróbica (VO₂ pico estimado) y mejora marcadores globales de riesgo “metabólico/lifestyle”, y el tiempo caminando rápido es la clave del efecto. • En personas con diabetes tipo 2, se asocia a mejor control glucémico y mejora de factores cardiometabólicos en conjunto (revisión REF: 1. Nemoto K, et al. Mayo Clin Proc. 2007;82:803–11. 2. Masuki S, et al. Mayo Clin Proc. 2019;94:2415–26. 3. Karstoft K, et al. Appl Physiol Nutr Metab. 2024;49:1002–7. #ejercicio

Además, el especialista señaló que el ejercicio cardiovascular o también llamados aeróbicos son una obligación en la vida diaria del ser humano, ya que está relacionado con la longevidad. Eso no es todo, pues, Rojas indicó que, para combatir el sedentarismo, las personas deben realizar actividades físicas gradualmente y con cierta intensidad para que puedan obtener beneficios saludables. “Dar un paseo no es hacer ejercicio. Cuando los pacientes caminan y me dicen que se fatigan, les digo que perfecto, que están andando muy bien. Cuanto mejor sea nuestro consumo de oxígeno, más años vamos a vivir y con una mayor calidad de vida”, sostuvo el experto para La Nación.

¿CUÁL ES EL EJERCICIO QUE AYUDARÍA A PREVENIR EL CÁNCER DE PRÓSTATA?

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Prostate Cancer and Prostatic Diseases, utilizar la bicicleta estacionaria con un nivel alto llegó a la conclusión de que tiene un gran porcentaje de prevenir el cáncer de próstata. Este estudio se basó en hombres con esta enfermedad en una etapa avanzada al realizar 34 minutos de bicicleta. Ellos pasaron a tomarse unas muestras de sangre y se conoció que los niveles de mioquinas, proteínas que cuentan con efectos anticancerígenos, se elevaron a un 17 %. Es importante tener en cuenta que practicar algún deporte no asegura la eliminación por completo del cáncer de próstata, pero es un gran apoyo para la prevención y más aún cuando se deja algunas costumbres perjudiciales para la salud, como dejar de fumar y evitar el consumo excesivo de alcohol.