Erick Delgado contra Mariano Soso tras discusión con Joel Alarcón: “Le encanta la cámara, se cree Bielsa”

La Liga 1 2024 nos entrega cada fin de semana partidos emocionantes. En la última jornada, por ejemplo, el duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau no solo fue entretenido, sino que también fue polémico. Por ese motivo, sobre el final del encuentro, Mariano Soso, técnico blanquiazul, le recriminó muy enérgicamente al árbitro de este enfrentamiento por su actuación. A propósito de ello, Erick Delgado, exarquero de Sporting Cristal, le dedicó una irónicas palabras.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Mariano Soso?

“Yo sabía que le había dicho algo porque volteó Joel Alarcón como diciendo: ‘¿A este qué le pasa?’. No voy a defender esta situación porque para mí Mariano Soso es un vende humo, le encanta la cámara, sale primero en la acción, se cree Bielsa. Quería llamar la atención más que los jugadores. En Cristal era algo así, salía con su librito, le encantaba figurar. No estoy de acuerdo con esa payasada. Podemos estar de acuerdo si es que fue penal o no, pero por qué tiene que hacerse el gracioso de voltear y mirar de costado para decir: ‘Él sabe la payasada que ha hecho’”, señaló el ‘Loco’ en el programa ‘Ni loco ni santo’.

Erick Delgado fue referente de Sporting Cristal durante varias temporadas. (Foto: Difusión)

Luego, el exguardameta de la selección peruana agregó: “Por último, si le va a reclamar, que lo hagan los jugadores porque son los que han corrido y están a 40 grados, no él. ¿Qué tiene que hacerse el buenito y hablar de costado? Para qué lo busca en mitad de cancha (a Alarcón)”.

Delgado también aprovechó para recordar un cruce de palabras que tuvieron Soso y Pablo Miguez, defensor de Carlos Mannucci. De paso, aseguró que el estratega argentino busca imitar a Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay.

“Es un vende humo y lo más triste es que, podemos estar de acuerdo o no con el arbitraje, pero no voy a apañar esa payasada de hacerse el gracioso. La vez pasada, contra Carlos Mannucci, empezó a pelearse con Pablo Míguez de boca. Salió a decirle no sé qué cosa y Míguez lo mira cómo diciendo: ‘Acá no me digas nada, afuera’. ¿Cuándo se ha visto que un entrenador se ponga de boca con un jugador? Es un vende humo y caminaba como Bielsa. Payaso total”, aseveró el exarquero de Deportivo Municipal.

Soso también dirigió a Melgar y Sporting Cristal en el fútbol peruano. (Foto: Mariano Soso)









Cuáles fueron los resultados de la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1

Martes 17 de septiembre

Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio Alberto Gallardo)

ADT 1-2 Cusco FC (estadio Unión Tarma)

Miércoles 18 de septiembre

Atlético Grau 1-0 Alianza Lima (estadio Campeones del 36)

Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo (estadio Germán Contreras Jara)

Cienciano 3-1 Sport Huancayo (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Universitario 3-0 Sport Boys (estadio Monumental)

Jueves 19 de setiembre

Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético (estadio Carlos Vidaurre García)

Los Chankas 1-1 UTC (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 1-1 Melgar (estadio Mansiche)

Cuál es la programación de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sábado 21 de septiembre

18:30 horas: Deportivo Garcilaso vs Cienciano (Estadio Garcilaso de la Vega).

20:30 horas: Sport Boys vs Alianza Lima (Estadio Nacional).

Domingo 22 de septiembre

15:00 horas: Cusco FC vs Sporting Cristal (Estadio Garcilaso de la Vega).

17:30 horas: Universitario vs Unión Comercio (Estadio Monumental).

20:00 horas: UCV vs ADT (Estadio Garcilaso de la Vega).

Lunes 23 de septiembre

13:00 horas: Atlético Sullana vs Comerciantes Unidos (Estadio Campeones del 36).

15:15 horas: UTC vs Mannucci (Estadio Germán Contreras).

17:30 horas: Sport Huancayo vs Los Chankas (IPD Huancayo).

20:00 horas: Melgar vs Atlético Grau (Estadio UNSA).