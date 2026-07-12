Por Redacción EC

La Constitución Política del Perú establece que la bandera, el escudo y el himno nacional son los principales símbolos patrios reconocidos oficialmente por el Estado. Estos emblemas reflejan la historia, la identidad y los valores que forman parte de la construcción republicana del país. Su presencia en ceremonias oficiales y fechas conmemorativas representa la unión y el sentido de pertenencia de los ciudadanos. Entre estos símbolos, la bandera peruana destaca por los cambios que experimentó su diseño desde los primeros años de la República hasta alcanzar su versión vigente en 1950. Su evolución refleja distintos momentos de la historia nacional. Asimismo, la escarapela mantiene un importante valor cultural y patriótico para los peruanos, aunque no cuenta con reconocimiento constitucional como símbolo oficial de la nación.