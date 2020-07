El Perú vivirá este año unas Fiestas Patrias diferentes debido al estado de emergencia y la cuarentena focalizada vigentes durante todo este mes para controlar el avance del coronavirus (Covid-19).

El lunes 6 de julio, a través del Decreto de Urgencia N° 081-2020, el Poder Ejecutivo oficializó que el único feriado por Fiestas Patrias será el martes 28 de julio, fecha central de la celebración, mientras que el miércoles 29 será un día laborable.

Eso quiere decir que este año ya no se realizaría la tradicional parada cívico-militar, como una medida para evitar contagios de Covid-19 entre sus protagonistas y el público, además de las autoridades que forman parte de ella.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, adelantó a inicios de mes que los días lunes 27 y miércoles 29 de julio iban a ser declarados laborables para los trabajadores de los sectores público y privado.

Explicó que la decisión de mantener solo un día feriado (martes 28) obedece a la necesidad de reactivar la economía nacional tras más de 100 días de para obligatoria por la pandemia.

“En este mes de julio vamos a poner todo el esfuerzo para que haya más chamba (trabajo), por eso ya lo hemos analizado con los diferentes ministros del sector productivo para que aprovechemos este mes al máximo”, dijo el presidente, el viernes 3 de julio.

“Este mes teníamos tres días no laborables, 28 y 29 de julio, que son feriados, y el día 27, que no es feriado pero se había declarado por medio de un decreto como no laborable. Vamos a emitir las normas correspondientes para que solo el 28 de julio, el día patrio, sea feriado, pero el 27 y 29 van a ser laborables porque hemos estado mucho tiempo con la economía parada”, acotó el mandatario.

Esa norma, precisamente, fue emitida el lunes 6 de julio, fecha en la que se hizo oficial el martes 28 de julio como único feriado por Fiestas Patrias.

Ampliación del estado de emergencia

Como se recuerda, el Ejecutivo decidió extender el Estado de Emergencia Nacional del 1 al 31 de julio para detener el avance sostenido del coronavirus en el país.

La medida, oficializada por decreto supremo el 26 de junio, establece también una cuarentena focalizada obligatoria para siete regiones (Áncash, Arequipa, Ica, Huánuco, Junín, Madre de Dios y San Martín) y grupos de personas consideradas en riesgo de contagio (mayores de 65 años, menores de 14 años y aquellas con enfermedades preexistentes).

La norma, que levanta la inmovilización social obligatoria en el país – excepto en las regiones antes citadas -, establece también un nuevo horario para el toque de queda, que ahora comienza a las 10 pm y se extiende hasta las 4 am del día siguiente, incluidos los domingos.

En las regiones en las que se acata la cuarentena focalizada, la inmovilización social obligatoria va de 8 pm a 4 am del día siguiente, de lunes a sábado. El domingo el toque de queda rige durante todo el día.

