Con la proximidad de las Elecciones Generales 2026, más de 27 millones de peruanos se preparan para participar en una jornada electoral que definirá al presidente y sus vicepresidentes, a los representantes en el Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. Para la elección presidencial, si ningún candidato alcanza más del 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, prevista para el mes de junio. Frente a este panorama, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) insta a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera informada, consultando fuentes oficiales, conversando sobre el tema con familiares y amigos, y utilizando los canales de información confiables. Entre los cambios más notorios que habrá, en comparación a la última edición, será el horario de votación. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este punto fundamental del proceso electoral.

¡IMPORTANTE! Este el gran CAMBIO que habrá Elecciones Generales 2026 y debes tener en cuenta para ir a votar este domingo 12 de abril

Es destacar que, según la Ley Orgánica de Elecciones vigente anteriormente, el horario de votación era de 8:00 a 16:00 horas, pero este rango quedó derogado tras la reciente modificación normativa.

La ONPE informó que la votación del domingo 12 de abril se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Durante este horario, los ciudadanos deberán acudir a los locales de votación que les correspondan para participar en el proceso electoral. La institución aclaró que este horario fue definido con el propósito de regular el flujo de votantes y evitar aglomeraciones en los centros de sufragio, garantizando un desarrollo ordenado de la jornada.

Esto pasará si no votas en las Elecciones Generales 2026: la escala de multas que debes conocer antes de los comicios

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

¿Qué beneficios hay para quienes cumplen como miembros de mesa?

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado. Este último beneficio no aplica para los electores que sean tomados de la fila para reemplazar a los ausentes, aunque ellos sí cobrarán el incentivo económico.