Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Así, esta disciplina académica ha estudiado el hábito que tienen las personas de acomodar la silla debajo de la mesa tras levantarse de alguna actividad, como almuerzos familiares, reuniones entre amigos y otros contextos sociales. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico este comportamiento tiene relación con ciertos valores internos que adquirieron durante su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.