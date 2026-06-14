A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Así, esta disciplina académica ha estudiado el hábito que tienen las personas de acomodar la silla debajo de la mesa tras levantarse de alguna actividad, como almuerzos familiares, reuniones entre amigos y otros contextos sociales. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico este comportamiento tiene relación con ciertos valores internos que adquirieron durante su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA PERSONA ACOMODE LA SILLA DESPUÉS DE LEVANTARSE, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con psicólogos, el hábito de colocar la silla debajo de la mesa refleja rasgos como la atención plena social y la autodisciplina. Es decir, estas conductas se asocian con personas ordenadas, responsables y preocupadas por mantener el entorno organizado y funcional. Además, este tipo de comportamientos suele relacionarse con el respeto por los espacios compartidos y el cuidado del entorno después de pasar por ellos.

La psicología explica por qué las personas ordenan la silla luego de levantarse. Foto: El Imparcial

Asimismo, los especialistas en comportamiento señalan que estas costumbres suelen desarrollarse desde la infancia, etapa en la que se fomenta el orden y la asunción de responsabilidades cotidianas. Por ello, este tipo de conductas no solo evidencian prácticas aprendidas, sino que también reflejan la manera en que una persona se relaciona con otros y con quienes la rodean, conforme comparte la plataforma Okdiario.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE QUE LOS ADULTOS MAYORES VIVAN EN LA CASA DE SUS HIJOS?

En una entrevista para la plataforma Hola, la neuropsicóloga del Instituto Centta, María González Ruiz, explicó que los adultos mayores enfrentan un proceso emocional complejo cuando se mudan a la casa de sus hijos, quienes ya cuentan con una familia establecida, ya sea por un tema de salud o decisión familiar. De acuerdo con la especialista, estas personas mayores no solo experimentan una serie de emociones, sino también sienten que pierden autonomía por el cambio radical que tuvieron. De hecho, desde el punto de vista cognitivo, un cambio de entorno puede generar desorientación, especialmente en casos de deterioro cognitivo, demencia o dificultades sensoriales y físicas. De esta manera, es indispensable que, durante esta etapa del duelo, los hijos puedan acompañar a la madre por la pérdida de independencia y validar las emociones que atraviesa.

“Para una persona mayor, dejar su casa para ir a vivir con los hijos no es solo un cambio de domicilio, suele ser un cambio vital profundo. La casa representa identidad, autonomía, rutina, pertenencia, recuerdos y control sobre la propia vida. Por eso, aunque la decisión sea necesaria y esté motivada por el cuidado, puede vivirse como una pérdida de independencia, de intimidad, de rol adulto, de hábitos cotidianos y, en ocasiones, de la propia identidad. Sin embargo, pueden aparecer sentimientos de tristeza, irritabilidad, miedo, vergüenza, sensación de carga, culpa o enfado. Detrás de esas emociones suele haber un proceso de duelo por la autonomía perdida, por el cuerpo que ya no responde igual. La clave es no tratar la transición solo como un problema logístico, sino como un proceso emocional. No basta con preparar una habitación o gestionar la medicación: hay que acompañar el duelo por la pérdida de autonomía”, dijo González Ruiz para Hola.