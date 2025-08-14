El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó que este viernes 15 de agosto se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 en todo el país. La actividad pondrá a prueba la reacción de la población y de las instituciones ante un eventual sismo u otro desastre.

El ejercicio, liderado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), busca reforzar las medidas de prevención y preparación. A continuación, te detallamos todo lo que debes tener en cuenta.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE REALIZARÁ EL SIMULACRO?

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 se efectuará el viernes 15 de agosto, iniciando puntualmente a las 3:00 p.m. en todas las regiones. Indeci, junto al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordinará las acciones con autoridades, organizaciones y la ciudadanía para garantizar la participación masiva.

El Segundo Simulacro Nacional se efectuará el viernes 15 de agosto, iniciando puntualmente a las 3:00 p.m. | Foto: Andina

¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE SIMULACRO?

Además de fortalecer la capacidad de respuesta de la población y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), el ejercicio conmemora el devastador terremoto de magnitud 7,9 que sacudió Pisco y otras ciudades del sur el 15 de agosto de 2007, causando 596 muertes y dejando a más de 655 mil personas damnificadas, según recuerda el diario La República.

El ejercicio conmemora el devastador terremoto de magnitud 7,9 que sacudió Pisco, el 15 de agosto de 2007. | Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN LA JORNADA?

Intervendrán las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, brigadas escolares, comités de defensa civil, equipos de respuesta rápida de municipios y redes de salud. También se espera la implicación de negocios, centros de estudio y comunidades organizadas.

¿CUÁLES SON LOS PASOS DEL SIMULACRO ANTE UN SISMO?

Según Indeci, el procedimiento consta de tres etapas:

Inicio: Se escucharán sirenas, campanas o bocinas que simularán el inicio del sismo. Refugio inicial: En los primeros instantes, ubícate en la zona segura interna más cercana. Evacuación: Dirígete hacia zonas seguras externas y puntos de reunión; si estás cerca al mar, aléjate y busca áreas altas.

Simulacro ante un sismo. | Foto: Andina

¿QUÉ RECOMENDACIONES DA INDECI PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA?

Para una evacuación segura, Indeci recomienda las siguientes medidas, ampliando la información: