Por Redacción EC

El 29 de junio será el segundo feriado nacional del mes, luego del descanso correspondiente al 7 de junio, brindando a miles de trabajadores, estudiantes y familias la oportunidad de interrumpir sus actividades cotidianas. Esta fecha ha despertado el interés de muchas personas que desean saber si permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo. De acuerdo con el calendario oficial de feriados de 2026, el lunes 29 de junio será día no laborable a nivel nacional con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo, celebración religiosa que en el Perú también coincide con el Día del Pescador. Gracias a ello, quienes habitualmente descansan los sábados y domingos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, ideales para viajar, compartir en familia o simplemente relajarse. No obstante, algunos trabajadores de servicios esenciales deberán laborar durante la jornada. En esos casos, la legislación peruana contempla beneficios laborales específicos para quienes presten servicios en un día feriado.