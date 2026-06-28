El 29 de junio será el segundo feriado nacional del mes, luego del descanso correspondiente al 7 de junio, brindando a miles de trabajadores, estudiantes y familias la oportunidad de interrumpir sus actividades cotidianas. Esta fecha ha despertado el interés de muchas personas que desean saber si permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo. De acuerdo con el calendario oficial de feriados de 2026, el lunes 29 de junio será día no laborable a nivel nacional con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo, celebración religiosa que en el Perú también coincide con el Día del Pescador. Gracias a ello, quienes habitualmente descansan los sábados y domingos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, ideales para viajar, compartir en familia o simplemente relajarse. No obstante, algunos trabajadores de servicios esenciales deberán laborar durante la jornada. En esos casos, la legislación peruana contempla beneficios laborales específicos para quienes presten servicios en un día feriado.

Conoce los beneficios que corresponden a un trabajador si se labora el feriado de este lunes 29 de junio

Los feriados nacionales se encuentran establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713 y garantizan a los trabajadores el derecho a un descanso remunerado, incluso cuando no asistan a sus centros de trabajo. No obstante, si el empleado labora durante un feriado y no recibe un día de descanso compensatorio, el empleador está obligado a pagarle el feriado, la remuneración correspondiente a la jornada trabajada y un recargo adicional del 100 % sobre dicha remuneración.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave en materia laboral, por lo que las empresas pueden ser sancionadas con multas que van desde S/ 1,058 hasta S/ 24,163, dependiendo de su tamaño y otras condiciones establecidas por la autoridad competente. Además de representar un beneficio para los trabajadores al permitirles disfrutar de un descanso con remuneración íntegra, los feriados también contribuyen a dinamizar sectores como el turismo interno, el comercio y diversas actividades económicas relacionadas con el ocio y la recreación.

Es importante saber la diferencia entre los días no laborables y los feriados en todos los sectores

Los feriados y los días no laborables tienen alcances distintos. Los feriados son establecidos por ley y garantizan el descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado, en cambio los días no laborables son decretados de manera excepcional por el Poder Ejecutivo y, por lo general, se aplican únicamente a las entidades del sector público. Con el objetivo de promover fines de semana largos e incentivar el turismo interno, el Gobierno determina qué fechas serán declaradas como días no laborables. En estas jornadas, se recibe la remuneración habitual, pero las horas no trabajadas deben ser recuperadas posteriormente conforme a las disposiciones de cada entidad, sin que ello genere pagos adicionales o compensaciones económicas. En el caso del sector privado, las empresas también pueden acogerse a los días no laborables establecidos mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM. Para ello, el empleador y los trabajadores deben llegar a un acuerdo sobre la forma y el plazo en que se recuperarán las horas dejadas de laborar.

¿Cuáles son los feriados que restan en el 2026 para tener en cuenta si queremos hacer planes?

Tras las celebraciones de junio, el calendario nacional aún contempla varias fechas de descanso obligatorio durante el resto del año.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

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