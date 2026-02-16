¿Qué se sabe del pago con aumento para jubilados de la ONP mayores de 65 años?

Por Redacción EC

Actualmente, son cerca de 40 mil adultos mayores que forman parte del régimen del Decreto Ley n.º 20530 que recibirán una buena noticia durante el presente mes: el pago del aumento en sus pensiones. De esta manera, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que este reajuste mensual se verá reflejado junto con el depósito de sus jubilaciones desde el 12 de febrero. Con esta modificación, se pretende mantener actualizados los montos que reciben los beneficiarios, en concordancia con los límites anuales fijados por la normativa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

