¿Qué se sabe del pago con aumento para jubilados de la ONP mayores de 65 años?

Actualmente, son cerca de 40 mil adultos mayores que forman parte del régimen del Decreto Ley n.º 20530 que recibirán una buena noticia durante el presente mes: el pago del aumento en sus pensiones. De esta manera, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que este reajuste mensual se verá reflejado junto con el depósito de sus jubilaciones desde el 12 de febrero. Con esta modificación, se pretende mantener actualizados los montos que reciben los beneficiarios, en concordancia con los límites anuales fijados por la normativa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS JUBILADOS DEL RÉGIMEN 20530 DE LA ONP?

A través del Decreto Supremo 009-2026-EF, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que cerca de 39 489 pensionistas del régimen del DL 20530, que tengan 65 años o más al 31 de diciembre de 2025 y cuyo valor anual no supere las 28 UIT (S/ 154 000), recibirán un reajuste de S/ 30, junto al pago de las pensiones a partir del 12 de febrero de 2026. De esta manera, este grupo de la población irá recibiendo su dinero de acuerdo con el cronograma establecido.

@onpoficial El reajuste al monto de las pensiones es automático, no necesitas realizar ninguna solicitud, mucho menos acudir a tramitadores. Mira el programa completo en nuestro canal de YouTube: 👉🏻 https://shorturl.at/fyNx3 #ONPenLínea #NotaInformativa #ONP ♬ sonido original - ONP Oficial

Es así que, el régimen 20530, integrado por exservidores públicos del sistema conocido como “cédula viva”, continúa bajo la administración del Ejecutivo. Por ello, la ONP recordó que el reajuste aplicado desde enero de este año responde a las medidas previstas para la actualización de las pensiones de este grupo previsional. Por otro lado, los jubilados que cuenten con más de una pensión el reajuste se aplicará sobre la pensión de mayor monto, conforme a lo establecido en el marco legal vigente, según comparte La República.

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DEL ESTADO DURANTE FEBRERO 2026