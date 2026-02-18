Qué es Seedance 2.0: la IA generativa de video, cómo usarla y por qué es tan polémica

La inteligencia artificial generativa de video está avanzando a pasos gigantes, y uno de los nombres que más está dando de qué hablar en las últimas horas es Seedance 2.0. Esta nueva IA ha causado polémica por la calidad ultrarrealista de sus videos, la facilidad para crear cortos animados estilo anime y los riesgos que plantea para la industria creativa.

Aquí te explicamos qué es Seedance 2.0, cómo funciona y por qué está generando tanta controversia en redes sociales.

¿Qué es Seedance 2.0 y para qué sirve?

Seedance 2.0 es una inteligencia artificial generativa de video capaz de crear clips realistas a partir de texto, imágenes o prompts detallados. Su objetivo es automatizar la producción audiovisual, permitiendo generar desde escenas cinematográficas hasta animaciones completas sin necesidad de grabar ni animar manualmente.

Check out this anime masterpiece 🤯

Seedance 2



— Lex (@lexx_aura) February 18, 2026

A diferencia de otras IA de video, Seedance 2.0 destaca por:

Alto nivel de realismo en rostros, iluminación y movimiento.

Capacidad para crear animación estilo anime y CGI.

Coherencia visual entre escenas largas.

Control detallado del estilo visual y la narrativa.

Esto la convierte en una herramienta poderosa tanto para creadores de contenido como para estudios independientes.

Cómo usar Seedance 2.0 para crear videos con IA

El funcionamiento de Seedance 2.0 se basa en prompts (instrucciones) que describen la escena, los personajes y el estilo visual. El proceso general suele ser el siguiente:

Escribir un prompt detallado: describiendo la escena, cámara, iluminación, emociones y estilo. Seleccionar un estilo visual: realista, anime, cinematográfico, cartoon, entre otros. Generar el video: la IA produce un clip que puede durar desde segundos hasta secuencias más largas. Editar y exportar: algunos usuarios retocan el resultado con software de edición para mejorar el acabado final.

Por qué Seedance 2.0 es tan polémica

La polémica alrededor de Seedance 2.0 se debe principalmente a su nivel de realismo y sus implicaciones éticas y legales. Entre las principales preocupaciones destacan:

Deepfakes ultrarrealistas : se teme que la IA sea usada para crear videos falsos con personas reales.

: se teme que la IA sea usada para crear videos falsos con personas reales. Impacto en animadores y cineastas : podría reemplazar o reducir la demanda de artistas, animadores y técnicos audiovisuales.

: podría reemplazar o reducir la demanda de artistas, animadores y técnicos audiovisuales. Derechos de autor : existe preocupación por el uso de estilos artísticos y material entrenado con contenido protegido.

: existe preocupación por el uso de estilos artísticos y material entrenado con contenido protegido. Desinformación: videos falsos podrían utilizarse para manipular opiniones o crear noticias falsas.

AI did this 3min one take shot in ~2hrs



— el.cine (@EHuanglu) February 18, 2026

Por estos motivos, Seedance 2.0 ha sido comparada con otras IA polémicas como Sora o Runway, pero con un nivel de realismo que muchos consideran inquietante.

Seedance 2.0 y el futuro del anime y la animación

Uno de los aspectos que más ha sorprendido es la capacidad de Seedance 2.0 para crear cortos animados estilo anime con calidad casi profesional. Esto ha generado debates en la comunidad otaku y en la industria del anime sobre:

El futuro de los estudios tradicionales.

El rol de los animadores humanos frente a la automatización.

La posibilidad de que cualquier persona cree su propio anime sin presupuesto.

Para algunos, esto representa una revolución creativa; para otros, una amenaza directa al arte tradicional.

¿Es Seedance 2.0 una amenaza o una oportunidad?

Seedance 2.0 refleja el rápido avance de la IA generativa y su impacto en el mundo audiovisual. Si bien abre nuevas oportunidades para creadores independientes, también plantea retos éticos, legales y laborales que aún no tienen una respuesta clara.

La discusión apenas comienza, y todo indica que herramientas como Seedance 2.0 marcarán el futuro del cine, el anime y el contenido digital en los próximos años.