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Resumen

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Seedance 2.0 encendió las alarmas en Hollywood por la creación de videos realistas. (Foto: AFP)
Seedance 2.0 encendió las alarmas en Hollywood por la creación de videos realistas. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

ByteDance ha rectificado y finalmente ha lanzado su modelo Dreamina Seedance 2.0 para la generación de videos con inteligencia artificial (IA) a través de CapCut, sin embargo, lo ha hecho con restricciones para proteger el contenido con derechos de autor y la prohibición de ‘deepfakes’.

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