Un operativo llevado a cabo por el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) pudo terminar en tragedia luego de que colectivero intervenido se diera a la fuga arrastrando sobre su capot a efectivo de dicha institución de Gobierno. Tras lo ocurrido el 14 de agosto en el distrito de Chorrillos, hoy se conoce que la persona arrestada por embestir al suboficial llamado Eduardo Otazo, pasaría a quedarse sin licencia de conducir de por vida, y asimismo afrontaría proceso judicial desde un centro penitenciario. Conoce cada detalle sobre este caso que consterna a la PNP, cómo ocurrieron realmente los hechos, y qué se sabe acerca de la prisión preventiva solicitada para investigarlo.

QUÉ DIJO ABOGADO POLICIAL ACERCA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR QUE PERDERÁ DE POR VIDA EL COLECTIVERO QUE EMBISTIÓ A EFECTIVO TRAS OPERATIVO REALIZADO EN CHORRILLOS

Hechos como el que es noticia hoy, ocurren diariamente en las principales avenidas y/o calles del país mientras son intervenidas unidades vehiculares cuyos conductores buscan pasarse por alto una eventual sanción, tal y como ocurrió en el cruce de las avenidas Matellini y Defensores del Morro (Ex Huaylas) cuando colectivero se dio a la fuga teniendo a suboficial de la PNP encima del capot de su auto.

La situación que llamó la atención de la prensa y pudo terminar en tragedia, le costará a José Antonio Tumba Morón de 21 años, la pérdida definitiva de la licencia de conducir que portaba pese a estar suspendida, y envuelta en papeletas por infracciones como no usar el cinturón de seguridad, entre otras asociadas a su mal proceder al volante.

Así lo manifestó Máximo Ramírez De La Cruz, el Director General de la Defensoría del Policía que sigue muy de cerca el desarrollo de las investigaciones contra dicho colectivero arrestado y traslado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) donde hasta el cierre de esta nota permanece detenido tras escuchar lectura de la resolución del pedido de prisión preventiva a cargo del Poder Judicial (PJ).

“Él ya no va a poder conducir un vehículo por el resto de su vida”, manifestó tajantemente el abogado defensor de la PNP toda vez que además mediante enlace con RPP, expresa considerar que el consumado hecho representa “un delito flagrante de tentativa de homicidio”.

Cabe resaltar con respecto a ello, que la Fiscalía había solicitado 9 meses de prisión preventiva contra José Antonio Tumba Morón, el conductor del llamado ‘taxi colectivo’ que podría pasar su proceso penal por embestir a Eduardo Otazo, dentro de un centro penitenciario.

¿IRÁ A PRISIÓN EL COLECTIVERO QUE ARROLLÓ A EFECTIVO POLICIAL EN CHORRILLOS? ESTO DETERMINÓ EL PJ

La violencia no cesa contra los fiscalizadores, efectivos policiales y miembros de instituciones que realizan diversos operativos contra el servicio de transporte ilegal, por ejemplo, siendo el caso ocurrido en Chorrillos aquel que podría costarle la libertad a José Antonio Tumba Morón tras arrollar a Eduardo Otazo, y llevarlo en su capot por varias cuadras de la Av. Defensores del Morro.

Tal y como lo compartió Justicia TV del PJ mediante redes sociales, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos – Corte Superior de Lima Sur dio “lectura de la resolución del pedido de prisión preventiva” que hizo Fiscalía por un periodo de 9 meses, determinándose finalmente solo imponerle 8 “de manera proporcional y razonable” debido a la falta de actos de investigación y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo a lo expresado por el magistrado, José Antonio Tumba Morón será recluido en centro penitenciario definido por el INPE desde el 14 de agosto hasta el 13 de abril de 2025 como medida cautelar legislada para garantizar la presencia efectiva del imputado en proceso abierto por diversos cargos.

LA PALABRA DEL SUBOFICIAL DE LA PNP QUE FUE EMBESTIDO POR COLECTIVERO TRAS OPERATIVO EN CHORRILLOS

El 14 de agosto, la vida de Eduardo Otazo estuvo en riesgo luego que ubicado frente al auto de José Antonio Tumba Morón en Chorrillos, éste obstaculizara el trabajo del SAT junto a la PNP dándose a la fuga con el suboficial encima del capot hasta aproximadamente la zona chorrillana conocida como ‘La Curva’.

Tras una breve persecución, finalmente fue detenido el colectivero y salvaguardada la integridad de quien hoy vive para contarlo, expresando inicialmente para las cámaras de TVPerú, que “si no me agarraba, me pasaba por encima porque estaba en un completo estado de locura en ese momento”.

“El muchacho prosiguió a pesar de que le seguí hablando (para que se detenga) ... es más, zigzagueo atentando contra mi vida, como intentando botarme”, también refirió Eduardo Otazo, quien si bien salió ileso de la embestida en Chorrillos a causa del incontrolado colectivero, vivió instantes de verdadera preocupación e incertidumbre en un hecho que el Director General de la Defensoría del Policía condena y califica como “tentativa de homicidio y violencia contra la autoridad”.