Determinar a los países con mayores perspectivas de crecimiento y desarrollo no depende únicamente de sus atractivos turísticos, paisajes emblemáticos o monumentos reconocidos. De acuerdo con un reciente informe elaborado por U.S. News & World Report, existen diversos factores económicos, sociales y políticos que permiten evaluar el potencial de una nación para prosperar en los próximos años. En la décima edición de su ranking de Mejores Países, la publicación analizó a 100 naciones utilizando una amplia gama de indicadores relacionados con calidad de vida, capacidad empresarial, influencia global, estabilidad, innovación y oportunidades de crecimiento. A partir de estos criterios, el estudio elaboró una clasificación que identifica a los países mejor posicionados para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que marcarán el panorama mundial en 2026.

¿Cuáles son esa variedad de factores que analiza el ecosistema del desempeño nacional que usa U.S. News & World Report?

Suiza alcanzó esa posición destacada gracias a un desempeño sólido y constante en múltiples categorías. Para elaborar su clasificación, se evaluó una serie de indicadores clave que incluyen la calidad de la gobernanza, el acceso a servicios de salud, el desarrollo de infraestructura, la seguridad ciudadana, las oportunidades para la población y el compromiso con la sostenibilidad ambiental. Asimismo, estos factores permiten medir de manera integral el desempeño de cada país y su capacidad para ofrecer bienestar y perspectivas de crecimiento a sus habitantes. Por su parte, Eric Litke, editor en jefe y responsable del ranking gubernamental de la publicación, explicó que la metodología busca ir más allá de los enfoques tradicionales. Según señaló, mientras muchas clasificaciones se concentran en aspectos específicos, este estudio analiza el conjunto de elementos que influyen en el desarrollo de una nación, desde la gestión pública y la salud hasta la cultura, la innovación y la protección del medio ambiente.

Conoce la razón de las clasificaciones de las mejores naciones por la alta calidad de vida que presentan

La evaluación también busca ofrecer una visión más completa sobre la competitividad de las naciones en un contexto internacional cada vez más dinámico. Más allá del tamaño de sus economías, el informe considera aspectos vinculados con la gobernanza, la percepción internacional y la capacidad de adaptación frente a cambios tecnológicos, ambientales y geopolíticos, elementos que serán determinantes para el desarrollo de los países durante los próximos años. Además del listado general de los mejores países, la publicación presentó rankings especializados orientados a distintos estilos de vida y preferencias de viaje. Entre ellos figuran las clasificaciones de las mejores naciones para disfrutar de una alta calidad de vida, criar hijos, viajar en solitario, practicar ecoturismo o desarrollar actividades como nómada digital, categorías que reflejan las nuevas tendencias de movilidad y bienestar a nivel global.

¿Por qué Suiza es un modelo a seguir y cuáles son los otros países que también le siguen según el ranking?

Según Eric Litke, Suiza alcanzó nuevamente el primer lugar gracias a su capacidad para mantener un equilibrio sobresaliente entre diversos indicadores de desarrollo y bienestar. Combina sus reconocidos paisajes naturales con altos niveles de estabilidad económica y política, factores que la han convertido en una referencia global. El liderazgo del país refleja una gestión sostenida en aspectos fundamentales para la calidad de vida y el progreso nacional. En la clasificación global, Dinamarca ocupó el segundo puesto, por sus destacados resultados en salud pública, infraestructura y servicios médicos. Suecia se ubicó en la tercera posición gracias a su sólido desempeño en gobernanza, oportunidades para la población y calidad de vida. Completaron los cinco primeros lugares Alemania y los Países Bajos, consolidando el predominio de las naciones europeas en el ranking. Los resultados del informe evidencian que el éxito de un país no depende exclusivamente del tamaño de su economía o de su nivel de riqueza. Las naciones mejor posicionadas son aquellas que logran combinar de manera efectiva crecimiento económico, estabilidad institucional, seguridad ciudadana, acceso a servicios de salud de calidad y oportunidades para el desarrollo de sus habitantes.

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