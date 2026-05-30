Por Redacción EC

Determinar a los países con mayores perspectivas de crecimiento y desarrollo no depende únicamente de sus atractivos turísticos, paisajes emblemáticos o monumentos reconocidos. De acuerdo con un reciente informe elaborado por U.S. News & World Report, existen diversos factores económicos, sociales y políticos que permiten evaluar el potencial de una nación para prosperar en los próximos años. En la décima edición de su ranking de Mejores Países, la publicación analizó a 100 naciones utilizando una amplia gama de indicadores relacionados con calidad de vida, capacidad empresarial, influencia global, estabilidad, innovación y oportunidades de crecimiento. A partir de estos criterios, el estudio elaboró una clasificación que identifica a los países mejor posicionados para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que marcarán el panorama mundial en 2026.