Es bien sabido que el gimnasio es fundamental para la salud de muchas personas, ya que contribuye a mejorar tanto la salud física como la mental, siempre que se acompañe de una rutina adecuada y una buena alimentación. De hecho, entre los principales beneficios de realizar ejercicio se encuentran el fortalecimiento de músculos y huesos, la prevención de enfermedades crónicas (como las cardíacas y la diabetes), el control del peso y la liberación de endorfinas que ayudan a reducir el estrés. Sin embargo, es habitual que algunas personas cometan errores al momento de entrenar o tengan dudas sobre si se debe utilizar guantes al trabajar fuerza y musculación. Frente a esta situación, una serie de expertos en entrenamiento y fisioterapia han explicado sobre los riesgos y beneficios que brinda entrenar con este objeto. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y RIESGOS DE ENTRENAR CON GUANTES EN EL GIMNASIO?

De acuerdo con la plataforma especializada Vitonica, utilizar guantes al momento de entrenar en el gimnasio brinda una serie de beneficios gracias al material antideslizantes, lo cual previene lesiones y resbalones, ya sea por el sudor o mala manipulación. Entre sus principales ventajas, ofrecen un agarre más cómodo durante ejercicios con mancuernas, barras y máquinas de fuerza. No obstante, los expertos profesionales alertan que el uso de este accesorio puede disminuir la sensibilidad y la fuerza de agarre en ejercicios que requieren un control más preciso.

De hecho, muchas máquinas y mancuernas modernas incorporan superficies acolchadas y diseños ergonómicos, por lo que no sería necesario usar guantes en muchas sesiones de entrenamiento. Por último, los fisioterapeutas y entrenadores certificados recomiendan a adoptar una actitud flexible, es decir, llevar manoplas al gimnasio y decidir su uso en función del ejercicio, la intensidad y la experiencia personal, conforme comparte Infobae.

¿CAMINAR TODOS LOS DÍAS INCREMENTA LA ESPERANZA DE VIDA?

Anualmente, diversos estudios revelan nuevos datos entorno a la caminata como actividad física, y esos beneficios que incluyen la prolongación de longevidad, por ejemplo, precisándose hoy gracias a la National Center for Health Statistics, que tu vida puede terminar alargándose si lo llevas a cabo diariamente.

En ese sentido, y según trabajo de investigación realizado, el recorrido o desplazamiento por parques o calles de manera individual, estaría generando que te mantengas con vitalidad hasta por 10 años más, mientras a la par te reduces propiamente el riesgo de contraer “enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como las ECV, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el cáncer”.

Lo último expuesto precisamente figura compartido por el NIH estadounidense, revelando además que caminar a paso ligero 5 días a la semana como mínimo, se convierte en una “poderosa intervención antienvejecimiento” que “mejora el dolor y la función en trastornos musculoesqueléticos”, “promueve el sueño y la salud mental”, entre otros privilegios.