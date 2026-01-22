Ha iniciado de manera oficial un 2026 donde el Circuito Mágico del Agua ubicado en el Parque de la Reserva, continúa figurando entre los destinos peruanos más visitados. Con respecto a precisamente uno de los proyectos municipales de gran envergadura e ícono de la ciudad de Lima, hoy resulta llamativa la propuesta tarifaria que evidencia el ingreso gratuito de ciertos sectores poblacionales, y algunos otros hasta con 50% de descuento para poder disfrutar de colorido espectáculo de luces y música gracias a fuentes ornamentales e interactivas.

¿QUIÉNES ACCEDEN GRATIS AL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA EN 2026? ESTO REVELA TARIFARIO ACTUALIZADO

Hoy la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) le ofrece a los ciudadanos una serie de espacios públicos cuya envergadura trasciende, y desde la capital peruana se manifiesta gracias al Circuito Mágico del Agua.

Ubicado en el Parque de la Reserva, y brindando espectáculo a través de trece fuentes cibernéticas, dicho proyecto luce lleno cada fin de semana, y grandes y chicos pudiendo disfrutar de cada ambiente tras haber pagado simbólica suma.

Cinco son los soles que hoy debes pagar para ingresar al Circuito Mágico del Agua, sin embargo la MML otorga acceso gratuito a niños menores de 5 años cuya única condición a cumplir es presentar Documento Nacional de Identidad (DNI).

En relación a tarifario, también resulta importante hacer hincapié que las Personas Con Discapacidad (PCD), y también mayores de 65 años, terminan contando con descuento del 50% en 2026, e igualmente mostrando cédula azul o electrónica.

¿FUE EL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA EL DESTINO PERUANO MÁS VISITADO DEL 2025?ESTO REVELA RANKING NACIONAL

A lo largo del 2025, los peruanos terminaron visitando variados destinos, y ello buscando entretenerse o simplemente tomar aire puro, siendo conocido atractivo limeño aquel que hoy llama la atención tras registrar la mayor cantidad de turistas acogidos entre los meses de enero y setiembre.

Superando al Santuario Histórico de Machu Picchu y la Explanada de Saqsaywaman, ambos ubicados en la ciudad del Cusco, el Circuito Mágico del Agua lidera ranking nacional elaborado por parte del Mincetur, y donde hacia fines del último año, logra evidenciarse tanto crecimiento como recuperación progresiva de la demanda internacional.

Así lo termina revelando el Reporte Mensual de Turismo cuya información proporcionada da a conocer que dicho proyecto municipal de gran envergadura, y que resalta contando con trece fuentes cibernéticas apoyadas con la más alta tecnología, entre los meses de enero y setiembre 2025 ha llegado a ser visitado por exactamente 1 millón 845 mil 086 personas, siendo peruanos 1 millón 760 mil 465 (95,4%), y extranjeros un total de 84 mil 621 (4,6%).

“El Mincetur resaltó que estos indicadores consolidan al turismo como un sector estratégico para la economía nacional, con fuerte impacto en servicios, transporte, comercio y empleo local”, termina remarcando la propia entidad de Gobierno, haciendo hincapié en que “continuará impulsando la articulación intergubernamental, el mejoramiento de infraestructura turística y la optimización de la calidad del servicio, elementos clave para sostener el crecimiento del flujo turístico en los próximos meses”.