La discusión sobre cuál es la mejor gastronomía del planeta ha llegado a las redes de una manera inesperada. Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo, anunció la creación del “Mundial de los Desayunos”, un torneo virtual en el que serán los seguidores quienes decidan qué país tiene la primera comida del día más destacada.

El creador de contenido adelantó que el campeonato tendrá un formato similar al de una Copa del Mundo tradicional, con rondas eliminatorias desde octavos de final hasta la gran final. “Será un Mundial como el de toda la vida”, comentó en un video por sus redes sociales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO INICIA EL MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS Y CÓMO FUNCIONARÁ?

Ibai Llanos confirmó que el torneo comenzará este lunes y seguirá la estructura clásica de un Mundial de fútbol: octavos, cuartos, semifinales y final. En cada llave se enfrentarán dos países, y los seguidores serán los encargados de elegir al ganador. “Yo dejaré dos comentarios y vosotros votaréis por el país que creéis que merece pasar de ronda”, explicó el creador de contenido.

De esta manera, la dinámica es sencilla pero efectiva: los usuarios deciden qué gastronomía merece avanzar y, con cada ronda, se irá reduciendo el número de competidores hasta definir cuál será el país coronado con el título de “mejor desayuno del mundo”.

¿QUÉ PAÍSES PARTICIPARÁN EN EL TORNEO?

El sorteo inicial, que Ibai admitió con humor haber “amañado”, definió los enfrentamientos de la primera fase de la siguiente manera:

Perú vs. México

Reino Unido vs. Argentina

Colombia vs. Costa Rica

Estados Unidos vs. Bolivia

España vs. Francia

Guatemala vs. Ecuador

Japón vs. Chile

Venezuela vs. República Dominicana

Serán, en total, 16 naciones compitiendo por el título de “mejor desayuno del mundo”.

@ibaillanos El mundial de los desayunos. Empieza el torneo del año. ♬ sonido original - Ibai

¿QUIÉN ES IBAI LLANOS?

Ibai Llanos nació en Bilbao, España, el 26 de marzo de 1995. Con apenas 15 años ya publicaba videos de Call of Duty en YouTube, y en 2014 ingresó a la Professional Video Game League (LVP), donde su popularidad se multiplicó. Hoy, con 30 años, se ha convertido en una figura clave del streaming.

Además de crear contenido, es cofundador del equipo de eSports KOI junto a Gerard Piqué y preside Porcinos FC en la Kings League. Su trabajo le ha valido premios como el Streamer del Año en los eSports Awards, el Trasgo de Oro como mejor narrador y varios reconocimientos en los Premios ESLAND, según informa la plataforma Uno TV.