No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, pues mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. En ese sentido, recientemente la inteligencia artificial de Google, Gemini, ha añadido una nueva funcionalidad que permite convertir las fotografías en creativos stickers. Esta buena noticia ha llamado la atención de los fanáticos de las redes sociales, ya que sus conversaciones podrán ser más interactivos y novedosos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO CREAR STICKERS PERSONALIZADOS USANDO GEMINI PARA WHATSAPP?

A través de sus plataformas oficiales, Google anunció una nueva funcionalidad que utiliza la inteligencia artificial para crear stickers y emojis personalizados. Para generar un novedoso y creativo adhesivo los usuarios deben saber que los pasos son sencillos y accesibles. Es decir, primero deben iniciar sesión en Gemini (LINK) y descargar una fotografía en la sección “Upload Photo”. Tras ello, se deberá elegir uno de los estilos visuales disponibles propuestos por la herramienta para la creación del sticker digital.

Why respond with 😍 when you can respond with…literally anything?



Turn any image into a custom sticker set with this Nano Banana template made in Canvas ↓ — Google Gemini App (@GeminiApp) September 16, 2025

Asimismo, tras elegir el estilo, la aplicación Gemini crea de forma automática una colección de adhesivos digitales que los usuarios pueden descargar y compartir a través de WhatsApp u otras redes sociales. Eso no es todo, pues, la plataforma brinda una serie de opciones y estilos, como Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage BollywoodySticker Bomb. De esta manera, la diversidad de diseños facilita que los stickers se adapten a distintos gustos y situaciones de uso.

¿QUÉ IMPACTO NEGATIVO TIENE ESCUCHAR AUDIOS A VELOCIDAD EN WHATSAPP?

El maestro y autor de artículos de neurociencia, Diego Redolar, advirtió que escuchar mensajes de voz a alta velocidad en WhatsApp, es decir, a 1.5x o 2x sería perjudicial para la memoria a corto plazo, ya que se interpretaría superficialmente la información y obviaría detalles relevantes. Es importante mencionar que no existe evidencia concreta para el experto, por lo que recomienda no volverlo un hábito, ya que este uso podría incentivar a la respuesta instintiva en vez de procesar la información que llega mediante los mensajes. Por consiguiente, te presentamos algunas recomendaciones para que escuches estos audios sin dañar tu salud.