Transcurre el tiempo, y WhatsApp continúa erigiéndose como la principal herramienta de comunicación a nivel global, siendo importante para recibir incluso llamadas gratuitas. Sus miles de millones de usuarios, hoy sin embargo experimentan con preocupación cómo la ciberdelincuencia los invade, y mediante llamadas provenientes del extranjero o teniendo prefijo internacional, pueden terminar perdiéndolo todo.

ASÍ PUEDES EVITAR RECIBIR LLAMADAS INTERNACIONALES QUE LLEGAN POR ESTA RAZÓN A WHATSAPP

La seguridad resulta vital en todo aspecto y ámbito, siendo WhatsApp el aplicativo que también debes proteger para evitar caer en manos de una ciberdelincuencia cuyo método para robarte, por ejemplo, radica también en el envío de mensajes desde números que desconoces y también realización de llamadas puntuales con prefijos extranjeros.

A partir de esta situación que puede convertirse en preocupación si tomamos en cuenta la existencia del phishing y hasta suplantaciones de identidad, te compartimos el siguiente paso a paso recomendado a fin de lograr terminar bloqueando cuentas sospechosas:

Abre WhatsApp para acceder a la pantalla principal .

. Pulsa el ícono de los tres puntos ubicados en la esquina superior para terminar ingresando al menú de ajustes .

. Selecciona la sección de “Ajustes” y luego presiona la opción “Privacidad” .

. A continuación, busca el apartado “Avanzada” donde se concentran las opciones adicionales de privacidad y seguridad .

. Finalmente, culmina proceso de obstrucción de mensajes, activando la función “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”.

Con respecto a la información brindada, WhatsApp mismo te ayuda a identificar la recepción de sospechosos mensajes, aconsejándote así que le prestes atención a errores ortográficos o gramaticales, “solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación”, y también aquellos textos a partir de los cuales hacen referencia a la “lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo”, mientras del lado de las llamadas internacionales recibidas, la sugerencia radica en básicamente no responderlas, y más bien terminar reportándolas.

LAS ALERTAS QUE META LANZA PARA PREVENIRTE DE POSIBLES ESTAFAS A TRAVÉS DE VIDEOLLAMADA

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.

DE ESTA FORMA PUEDES EVITAR QUE DESCONOCIDOS TE AGREGUEN A GRUPOS CREADOS POR WHATSAPP

A nivel global, más de 2 mil millones de personas hacen uso de WhatsApp como aplicativo que les permite mantenerse conectado con usuarios de distintas partes del mundo, sin embargo, y de forma predeterminada, la plataforma figura habilitada para hasta recibir mensajes de números desconocidos.

"Trabajamos arduamente para reducir el spam y los contactos no deseados ...“, remarca Meta mediante dicha plataforma, pero haciendo hincapié en que dadas sus políticas, "cualquier persona que tenga tu número de teléfono puede añadirte a un grupo“.

Si por ese motivo u otros similares, hoy necesitas cambiar los ajustes de privacidad en WhatsApp, y evitar así que personas desconocidas te añadan a grupos sin tu consentimiento, ayúdate gracias al siguiente paso a paso:

Abre WhatsApp en tu celular, y accede al menú de Configuración o Ajustes .

. Ingresa al apartado donde dice “Privacidad” .

. Seguidamente, pasa a elegir la opción “Grupos” .

. Selecciona alguna de las siguientes alternativas:

- TODOS: “Todas las personas, incluso aquellas cuyos números no figuran en la libreta de contactos de tu teléfono, te pueden añadir a un chat grupal sin aprobación previa”.

- MIS CONTACTOS: “Solo los contactos guardados en la libreta de contactos de tu teléfono te pueden añadir a un chat grupal sin aprobación previa”.

- MIS CONTACTOS, EXCEPTO ...: “solo los contactos que tengas guardados en la libreta de contactos de tu teléfono, excepto aquellos que excluyas, te pueden añadir a un chat grupal sin tu aprobación previa”.

Tras completarse esta última parte del proceso de ajuste para controlar quién puede añadirte a un grupo de WhatsApp, considera que las invitaciones te empezarán a llegar de manera privada, y desde entonces tendrás la posibilidad de decidir si aceptas o rechazas cada solicitud recibida.