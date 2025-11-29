La familia de redes sociales operada por la empresa que lidera Mark Zuckerberg, hoy ya tiene integrada a la Inteligencia Artificial (IA) como la herramienta que le brinda variados beneficios a sus miles de millones de usuarios ubicados en diversas partes del mundo. Al respecto, hoy llama la atención la noticia mediante la cual se da a conocer que el ChatGPT de OpenAI, ya no estará operativo en WhatsApp, y desde esta fecha antes que culmine el 2025.

POR ESTA RAZÓN EL CHATGPT DE OPENAI SE ELIMINARÁ DE WHATSAPP EN 2025

Con mayor apogeo durante los últimos años, la combinación de algoritmos basada en IA, ha alcanzado niveles de utilidad impresionantes, y esto gracias a los diversos beneficios que te ofrece mediante chatbots como el ChatPGT de OpenAI.

En ese sentido, los usuarios del popular aplicativo de mensajería instantánea, hoy toman con cierta sorpresa la eliminación de dicha combinación de algoritmos capacitada para mantener conversaciones realistas y generar texto de manera coherente a través del procesamiento del lenguaje natural.

“Desafortunadamente, debido a un cambio en la política y los términos de WhatsApp, ChatGPT ya no estará disponible en WhatsApp después del 15 de enero de 2026″, refiere OpenAI mediante comunicado donde remarcan que a partir de la modificación, “nuestro objetivo es hacer que la transición sea lo más fácil posible para todos nuestros usuarios”.

Hoy la desarrolladora del popular chatbot de IA, confirma que su disponibilidad logra mantenerse en iOS, Android, la versión web y ChatGPT Atlas en MacOS, donde podrás encontrar desde funciones adicionales como conversaciones de voz hasta investigación a fondo y carga de archivos.

SIGUIENDO ESTOS PASOS HOY PUEDES TERMINAR DESACTIVANDO O LIMITANDO LA FUNCIONALIDAD DE META AI EN REDES SOCIALES

La IA hoy forma parte de la más avanzada tecnología puesta al servicio de la humanidad y millones de personas que pueden recibir asistencia virtual hasta por WhatsApp, Facebook e Instagram gracias a Meta AI, el moderno modelo de lenguaje a gran escala creado para interactuar con cada usuario y simplificarles las tareas diarias.

Con respecto a dicho chatbot, la empresa fundada por Mark Zuckerberg, expresa oficialmente que “ahora es multilingüe, más creativo y más inteligente”, y cuya capacidad trasciende en tiempo real para terminar ofreciéndote respuestas inmediatas acerca de temas variados.

Sin embargo, hoy Meta AI integrado gratuitamente en los WhatsApp, Facebook e Instagram de Sudamérica y otras partes del mundo, también es objeto de críticas debido al uso de datos personales que se estaría generando desde que solicitamos información a través de este medio, motivo por el cual algunos usuarios se preguntan cómo es que puede desactivarse o simplemente eliminarse de la pantalla principal.

A continuación, y de acuerdo a las razones expuestas, te compartimos los paso a paso que debes considerar emplear si deseas restringir o limitar dicho chatbot creado por la empresa de Mark Zuckerberg, e incorporado a las redes sociales mencionadas:

FACEBOOK

- Abre el aplicativo de la red social e inicia sesión.

- Escribe algo en la barra de búsqueda para que se despliegue la ventana de Meta AI.

- Busca el ícono de información que figura representado por un círculo azul con una “i” en la parte superior de la pantalla.

- Termina eligiendo la opción “Silenciar” y asimismo estableciendo el período deseado para restringir su uso desde los 15 minutos “Hasta que yo decida”.

INSTAGRAM

- Abre el aplicativo de la red social, y luego pulsa el “Menú” ubicado en la esquina superior derecha del perfil.

- Accede a “Centro de privacidad”.

- Repite proceso para acceder a “Temas de privacidad” > “AI en Meta” > “Comenzar”.

- Sigue los pasos para verificar los recursos y terminar ingresando a la sección de objeciones y solicitud de eliminación de datos del entrenamiento de IA.

WHATSAPP

- Abre el aplicativo desde Google Play.

- Accede a “Configuración” haciendo clic sobre los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha.

- Seguidamente, dirígete a “Chats” y luego a “Configurar Meta AI”.

- Termina escogiendo la opción para “Ocultar botón de IA” o modificar las notificaciones relacionadas.

Si bien ninguna de las redes sociales cuenta con desactivación de Meta AI permitida de manera oficial, considera los paso a paso brindados para cada una, y asimismo los siguientes tips que te permitirán limitarlo si así lo precisas:

Si figura configurado como un contacto independiente, puedes eliminar la conversación como cualquier contacto .

. Si Meta AI está en un grupo, necesitarás de la ayuda del administrador de turno para que lo desactive .

. Si figura integrado a un servicio de asistencia, procede a revisar las configuraciones dentro del chat de manera manual o el sistema como tal para finalmente desactivar la asistencia automatizada.

Asimismo, y próximamente, una de las funciones incorporadas en Meta AI más esperadas es aquel “modelo de código abierto más grande y capaz” de recibir preguntas matemáticas, codificación y proyectos más complejos, mientras se actualiza cada dos semanas en Android, iOS, entre otras plataformas.

CONOCE LOS BENEFICIOS QUE TE BRINDA META AI EN WHATSAPP