El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidad encargada de la identificación de los ciudadanos en el país, ofrece diversas alternativas para facilitar la obtención del documento oficial indispensable para trámites y el ejercicio de derechos. En ese contexto, ha habilitado una plataforma digital que permite consultar en línea el estado del proceso de emisión del DNI, ya sea en su versión azul, electrónica o para menores de edad. De esta manera, quienes hayan gestionado su Documento Nacional de Identidad pueden verificar en cualquier momento el avance del trámite, tanto en el caso de adultos como de niños. Sin embargo, todavía existe un número considerable de usuarios que desconoce cómo confirmar si el documento ya está disponible para su recojo. A continuación, te detallamos la información clave que debes tener en cuenta para realizar esta consulta de forma ágil y sin complicaciones.

¡Atención! Así puedes confirmar HOY mismo si tu DNI está listo para recoger

Si necesitas consultar el estado del trámite de tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) de menor o adulto en cualquier momento del día, incluso hasta 1 mes después de que recibiste el documento, puedes hacerlo de manera online.

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Quiénes pueden acceder al duplicado del DNI azul desde su casa?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.