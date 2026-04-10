Por Redacción EC

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, surge una de las principales preocupaciones entre los ciudadanos: qué hacer en caso de pérdida o robo del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este escenario puede generar dudas, especialmente considerando la cercanía de la jornada electoral programada para el domingo 12 de abril. En esa fecha, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, así como a los integrantes del Congreso y del Parlamento Andino. Por ello, contar con un documento de identificación válido suele ser un requisito fundamental para participar en el proceso. Sin embargo, las autoridades han precisado que, de manera excepcional, se permitirá votar incluso con el DNI vencido, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan cumplir con su obligación cívica. Aun así, se recomienda realizar la renovación o duplicado del documento lo antes posible para evitar inconvenientes posteriores.