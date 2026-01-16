La plataforma de pagos más popular del país no baja el ritmo ni por un segundo. Cuando aún resuena la reciente incorporación de una herramienta creada para enmendar envíos equivocados y recuperar dinero, Yape vuelve a captar la atención con una propuesta distinta, creativa y cargada de guiños cotidianos. Desde octubre de 2025, la aplicación decidió sumarse a las celebraciones personales de sus usuarios enviándoles correos personalizados el día de su cumpleaños. Un detalle que rompe con lo convencional y refuerza su apuesta por acercarse a la gente no solo como medio de pago, sino como parte de sus rutinas y momentos especiales.

¿Cumpleaños o boda? Yape estrena plantillas para pedir yapeos en tu día especial

La sorpresa no queda en el saludo. El correo incluye diseños pensados para romper el hielo y hacer explícita la invitación: pedir un yapeo como obsequio ya no es una insinuación, sino una propuesta envuelta en humor y creatividad. Así, una fecha íntima se transforma en un nuevo punto de contacto dentro del universo digital de la aplicación, donde lo financiero y lo cotidiano se cruzan sin solemnidad.

Eso sí, la idea no surge de la nada. Desde hace tiempo, los cumpleaños venían acompañados de la clásica imagen con el código QR circulando por chats y redes, una forma sencilla —y bastante clara— de recibir transferencias. Aquella costumbre nació de manera orgánica, sin plantillas ni mensajes oficiales; hoy, la plataforma simplemente la toma, la ordena y la lleva un paso más allá.

La verdadera novedad está en que ese gesto espontáneo ahora tiene sello oficial. Cuando llega el cumpleaños, la plataforma envía un correo creado especialmente para la fecha, con un diseño que no solo simplifica la solicitud, sino que normaliza este tipo de regalo como parte del festejo. Aquello que antes circulaba de manera informal hoy aparece legitimado, con estética cuidada y un tono claramente festivo.

El contenido va al grano y apuesta por el humor: “¡Te invito a festejar mi cumple! No te preocupes por el regalo, ¡acepto yapeos!”, propone una de las opciones. Y no es la única. La iniciativa incluye dos diseños distintos, pensados para que cada usuario elija el que mejor lo represente y lo comparta sin esfuerzo en Instagram, fusionando celebración, redes sociales y pagos digitales en una sola acción.

