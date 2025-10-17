Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta la fecha se han entregado más de un millón de DNI electrónicos 3.0 a nivel nacional, garantizando mayor protección y confidencialidad a los ciudadanos peruanos. En ese contexto, en medio de las Elecciones Generales 2026, dicho organismo nacional ha establecido que solo se emitan este tipo de documentos de identidad para todos, lo cual reemplaza al DNI azul de adultos y al DNI amarillo de menores. Esta nueva versión incorpora mejoras en seguridad, firma digital y herramientas para realizar trámites virtuales, como parte del proceso de modernización del Estado. Sin embargo, ante los próximos comicios electorales, la ciudadanía se cuestiona si se permitirá votar con el clásico documento azul. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿SE PODRÁ VOTAR CON EL DNI AZUL EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN RENIEC?

Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a la ciudadanía mayor de 18 años que el DNI azul podrá ser utilizado en estos comicios electorales con la condición de que se encuentren vigentes.

De esta manera, estos documentos, tanto el azul como el amarillo, mantendrán su vigencia hasta el día que caduquen, por lo que no será necesario aún su renovación, inscripción, duplicado o rectificación de datos. Por otro lado, es importante mencionar que, los jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad y todavía posean su DNI de menor tendrán que renovarlo antes de las elecciones 2026, ya que solo podrán votar con un documento actualizado y vigente el día de los comicios programados para el 12 de abril.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL VOTO DIGITAL EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN ONPE?

A través de la Resolución Jefatural 000069-2025-JN/ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispuso que para estas Elecciones Generales 2026 se utilice el voto digital para cierto grupo de la población peruana. Según la Ley 32270, esta nueva modalidad de sufragio, que es voluntaria y equivalente al sufragio por cédula, estará destinada exclusivamente para la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas, quienes serán desplazadas a otras partes del país el día de las elecciones y, por lo tanto, no estarán en su residencia habitual indicado en el Reniec.

Sin embargo, eso no es todo, los otros peruanos que podrán votar digitalmente son los que se encuentran fuera del país, el personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud públicos y privados (hospitales policiales y militares), el personal del Instituto Nacional Penitenciario, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la ONPE, personas con discapacidad registrados en el padrón electoral o en CONADIS, entre otras.