Por Redacción EC

En el Perú, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que el Sistema Nacional de Pensiones brinda a sus afiliados una serie de prestaciones, entre ellas pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como beneficios adicionales y acceso a servicios de salud, incluso antes de llegar a la edad establecida. En contraste con el modelo privado de cuentas individuales, la ONP opera bajo un esquema de reparto, mediante el cual los aportes de los trabajadores en actividad financian directamente los pagos de estos beneficiarios, conforme a un principio de solidaridad intergeneracional. De esta manera, a poco de iniciar mayo 2026, el Banco de la Nación dio a conocer el cronograma de pagos para los más de 700 mil adultos mayores que forman parte del Decreto Ley N.° 19990, quienes serán los primeros en cobrar su pensión. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.