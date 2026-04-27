En el Perú, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que el Sistema Nacional de Pensiones brinda a sus afiliados una serie de prestaciones, entre ellas pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como beneficios adicionales y acceso a servicios de salud, incluso antes de llegar a la edad establecida. En contraste con el modelo privado de cuentas individuales, la ONP opera bajo un esquema de reparto, mediante el cual los aportes de los trabajadores en actividad financian directamente los pagos de estos beneficiarios, conforme a un principio de solidaridad intergeneracional. De esta manera, a poco de iniciar mayo 2026, el Banco de la Nación dio a conocer el cronograma de pagos para los más de 700 mil adultos mayores que forman parte del Decreto Ley N.° 19990, quienes serán los primeros en cobrar su pensión. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL PAGO DE LA PENSIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL DECRETO LEY 19990?

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a mayo 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 8 de mayo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 11 de mayo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 12 de mayo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 13 de mayo

Pago a domicilio | del jueves 14 al sábado 23 de mayo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE CAMBIO EN EL NOMBRE DE LA ONP?

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca sustituir la denominación de la oficina de Normalización Previsional (ONP) por Oficina Nacional de Pensiones (ONP). De acuerdo con la parlamentaria, el actual nombre institucional genera confusión entre los afiliados, por lo que con el objetivo de brindar más claridad, plantea modificarlo conforme establece el artículo 7 del Decreto Ley n.° 25967. Además, indica que el cambio, que mantendría las siglas, se aplicaría de forma progresiva, es decir, sin generar costos adicionales al Tesoro Público, utilizando los recursos existentes hasta agotar los que aún lleven la denominación anterior. En ese sentido, Alva señala que, aunque los ciudadanos identifican con claridad las siglas de la ONP, no ocurre lo mismo con su denominación completa, conforme comparte Infobae.

“La propuesta normativa tiene como finalidad adecuar la denominación institucional de la entidad administradora del SNP para reflejar con mayor precisión su función y competencias ante la ciudadanía en general, así como ante sus asegurados en particular. Asimismo, busca actualizar la identidad institucional conforme a su rol vigente en el marco de la reforma previsional, mejorar la comprensión ciudadana del sistema previsional público y contribuir al proceso de modernización administrativa del Estado peruano. Esta problemática se evidencia de manera tangible en los canales de atención al público de la entidad, donde los administrados indican de manera recurrente que desconocen el significado de la denominación ‘Oficina de Normalización Previsional’”, indica el texto.