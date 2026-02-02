Con el objetivo de que miles de peruanos cuenten con su Documento Nacional de Identidad (DNI), en varias partes del país se llevan a cabo campañas gratuitas para brindar este importante documento. Este servirá para que puedan acceder a diversos derechos fundamentales o abrir cuentas bancarias, así como participar en el próximo proceso electoral. Por ello, en esta oportunidad, tras el inicio del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, desarrolla jornadas gratuitas para otorgar el nuevo DNI electrónico, principalmente a las personas más vulnerables. Esto permitirá que muchos se beneficien con diversos trámites, entre ellos inscripciones, renovaciones, duplicados y la actualización de datos, sin costo alguno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE TRAMITAR EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO GRATIS EN FEBRERO 2026?

A través de la plataforma oficial del Estado, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó a sus vecinos que durante todo febrero se realizará la entrega del DNI electrónico gratuito exclusivamente para menores de 0 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, las personas tendrán que acercarse a la Subgerencia de Programas Sociales, situada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande, de lunes a viernes, entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m. El municipio indicó que solo disponen de cupos limitados por día, por lo que instaron a la población a tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.

@reniecoficial 📍 DNIe GRATIS en el Centro de Lima ¿Dónde? Te mostramos cómo llegar a la Casa Vecinal N° 1, ubicada en Jr. Cañete 100 (a espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima). 📸 No es necesario llevar fotografía. #VeranoInclusivo #DNIe #DNIeGratis ♬ sonido original - Reniec

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ SE BENEFICIARÁN CON EL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció que desde el 26 de enero al 1 de febrero de 2026 se desarrollará una megacampaña para diversos trámites de DNI. Esta importante iniciativa, que llegará a 21 departamentos, 30 provincias y 54 distritos a nivel nacional, beneficiará exclusivamente a menores de edad, adultos mayores y personas que presenten cierta discapacidad.

Entre las regiones que figuran para acceder a este beneficio están Cajamarca, Junín, Loreto, Apurímac, Madre de Dios, Cusco, Lima y más. Así, el Reniec estableció un ENLACE para conocer a detalles los departamentos beneficiados. Por último, esta campaña se desarrolla en todo el país en diversos espacios, como instituciones educativas, municipalidades, sedes de la Demuna, estadios, oficinas registrales y prefecturas regionales, entre otros. “Esta campaña tiene como objetivo atender de manera directa a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que requieren su documento de identidad”, indicó la entidad, conforme comparte Latina.