El 2026 ya está en marcha y miles de familias en Lima buscan alternativas accesibles para disfrutar su tiempo libre sin salir de la ciudad. En ese escenario, el Parque de las Leyendas se mantiene como uno de los espacios más visitados, no solo por su oferta educativa y recreativa, sino también por los beneficios que otorga a determinados grupos de visitantes.

Para este nuevo año, el zoológico confirmó qué personas pueden ingresar sin pagar entrada, siempre que presenten documentos específicos y vigentes. Descubre cuáles son los tres documentos que te permiten entrar gratis al Parque de las Leyendas durante todo el 2026 y qué otros datos debes conocer antes de planificar tu visita.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN INGRESAR GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

El Parque de las Leyendas mantiene para el 2026 el ingreso libre para determinados visitantes, siempre que acrediten su condición con documentación oficial. Estos son los documentos válidos:

Carné del CONADIS , que debe ser presentado por personas con discapacidad para acceder al beneficio.

, que debe ser presentado por personas con discapacidad para acceder al beneficio. Acreditación de veterano de guerra , emitida por la autoridad correspondiente.

, emitida por la autoridad correspondiente. Credencial vigente de guía oficial de turismo, reconocida por las entidades competentes.

Estos documentos son válidos tanto en la sede de San Miguel como en la de Huachipa.

¿EXISTEN OTRAS PROMOCIONES O INGRESOS GRATUITOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL?

La administración del parque precisó que no cuenta con descuentos masivos ni campañas permanentes adicionales. Fuera de los grupos beneficiados con ingreso libre, el resto de visitantes debe pagar la tarifa regular establecida para el 2026, por lo que se recomienda no dejarse llevar por información no oficial.

¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA AL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN 2026?

Para quienes no acceden al beneficio de gratuidad, las tarifas vigentes son las siguientes:

Entrada general: S/18 para personas desde los 13 años.

Niños: S/10 para menores entre 3 y 12 años.

Adultos mayores: S/4 para personas a partir de los 60 años.

¿HAY TARIFAS ESPECIALES PARA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS?

Sí. Las instituciones educativas pueden acceder a precios promocionales, previa coordinación con el parque entre los meses de marzo y diciembre. Las tarifas referenciales son:

Estudiantes: montos que van de S/4 a S/8, según el nivel educativo.

Docentes y padres de familia: S/8 por persona.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ATENCIÓN DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

El recinto atiende todos los días del año, incluidos feriados y días no laborables. El horario establecido es:

Ingreso de visitantes: de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Venta de entradas: de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

¿QUÉ ES EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Este parque alberga una variada colección de animales, incluyendo especies nativas del Perú y de otras partes del mundo. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar diferentes secciones, como la zona de fauna peruana, donde pueden observar jaguares, cóndores, pumas, entre otros animales autóctonos. Además, cuenta con áreas dedicadas a especies exóticas y una sección de contacto, donde los visitantes pueden interactuar de cerca con animales de granja.

El Parque de las Leyendas no solo se centra en la exhibición de animales, sino que también tiene un enfoque educativo y cultural. Ofrece programas educativos para escolares y visitas guiadas que destacan la importancia de la conservación y la biodiversidad. Además, el parque alberga sitios arqueológicos preíncas e incaicas, añadiendo un componente histórico a la experiencia.

