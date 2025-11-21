Hasta la fecha, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen cerca de 400 000 peruanos que cuentan con el DNI azul que vencerá en las próximas semanas. Este indispensable documento permite que los ciudadanos puedan identificarse y acceder a diversos trámites legales privados, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. Por ello, con el objetivo de que puedan migrar al nuevo DNI electrónico 3.0, el Reniec habilitó una plataforma que permite a los usuarios a renovar su DNI virtualmente sin necesidad de acudir a las sedes físicas, lo que representa un ahorro de tiempo y un importante avance en el proceso para obtener esta cédula. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO RENOVAR EL DNI AZUL DE MANERA VIRTUAL?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.

¿SE PODRÁ VOTAR CON EL DNI AZUL EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN RENIEC?

Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a la ciudadanía mayor de 18 años que el DNI azul podrá ser utilizado en estos comicios electorales con la condición de que se encuentren vigentes.

De esta manera, estos documentos, tanto el azul como el amarillo, mantendrán su vigencia hasta el día que caduquen, por lo que no será necesario aún su renovación, inscripción, duplicado o rectificación de datos. Por otro lado, es importante mencionar que, los jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad y todavía posean su DNI de menor tendrán que renovarlo antes de las elecciones 2026, ya que solo podrán votar con un documento actualizado y vigente el día de los comicios programados para el 12 de abril.

