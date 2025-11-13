El proceso para solicitar el retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúa vigente, y miles de afiliados en todo el país ya vienen registrando sus solicitudes. En los próximos días, es el turno de quienes tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en los dígitos 8 o 9, quienes podrán presentar su pedido dentro de las fechas específicas establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Si estás afiliado a una AFP y aún no has solicitado tu retiro, es importante conocer el calendario oficial, el monto que puedes solicitar y los pasos para completar el trámite sin complicaciones. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre las fechas, montos y condiciones del retiro AFP 2025.

¿CUÁNDO PUEDES PRESENTAR TU SOLICITUD SI TU DNI TERMINA EN 8 O 9?

Según el cronograma oficial del octavo retiro AFP, los afiliados cuyo DNI termina en 8 podrán registrar su solicitud los días 13 y 14 de noviembre, además de que tendrán la oportunidad de volver a hacerlo el 2 de diciembre de 2025. En el caso de los que tienen su documento terminado en 9, las fechas designadas son el 17 y 18 de noviembre, y tienen el 3 de diciembre como un día extra.

Para quienes no logren completar el trámite en esas fechas, se ha establecido un periodo libre entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, en el que cualquier afiliado podrá registrar su solicitud sin restricción por número de documento.

Cronograma de retiro de dinero de AFP

¿CUÁNTO DINERO PUEDES RETIRAR EN 2025?

El monto máximo autorizado para el retiro AFP 2025 equivale a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa S/ 21,400. Este dinero proviene de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de cada afiliado.

El desembolso se realizará en cuatro armadas, cada una correspondiente a 1 UIT (S/ 5,350). El primer pago se entrega dentro de los 30 días posteriores al registro de la solicitud, mientras que las tres armadas restantes se depositarán cada 30 días hasta completar el total, según explica RPP.

Foto: Andina

¿DÓNDE SE REGISTRA EL RETIRO AFP 2025?

El procedimiento es completamente virtual y gratuito, y se realiza únicamente desde los sitios web oficiales de cada AFP. Para evitar fraudes o páginas falsas, los afiliados deben ingresar directamente a las siguientes plataformas:

AFP Habitat: retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: agenciadigital.afpintegra.pe

Prima AFP: retiro.prima.com.pe/login

Profuturo AFP: profuturo.com.pe/Personas/novedades/descubre/octavo-retiro

El acceso a estos portales está disponible las 24 horas del día durante el periodo habilitado, y solo se necesita el número de DNI y algunos datos personales para completar el registro.

Composición EC: Andina

¿QUÉ SUCEDE SI DECIDES CANCELAR TU RETIRO?

Si un afiliado cambia de opinión y desea anular su solicitud, puede hacerlo hasta 10 días antes de la fecha prevista para cualquiera de los desembolsos. El trámite de desistimiento se gestiona directamente con la AFP correspondiente, y al hacerlo se suspenden los pagos pendientes.

De esta manera, cada afiliado mantiene el control total sobre el retiro de sus fondos, pudiendo optar por continuar con los desembolsos o detenerlos cuando lo considere conveniente.