Todo desplazamiento internacional efectuado por ciudadanos peruanos queda consignado en un documento biométrico de viaje: el pasaporte. En ese contexto, el Parlamento dio luz verde a modificaciones que impactan de forma directa en los certificados emitidos por la Cancillería. La disposición introduce cambios en los numerales 20, 21 y 22 del Decreto Legislativo 1350, redefiniendo la nomenclatura de las clases existentes y configurando un esquema jurídico actualizado para estos instrumentos migratorios.

Pasaporte peruano 2026: conoce las nuevas categorías y cómo estos cambios impactarán a los ciudadanos

El 30 de septiembre de 2025, El Peruano oficializó la ley que actualiza el Decreto Legislativo 1350, permitiendo la emisión del pasaporte electrónico y sus distintas modalidades para viajes al exterior. La reforma aplica a todos los documentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso a los tramitados en las sedes consulares peruanas en el extranjero.

Según el Congreso de la República, el pasaporte incluirá nuevas categorías que especifican su finalidad y cobertura. Las modalidades serán:

Pasaporte ordinario.

Pasaporte oficial.

Pasaporte diplomático.

Pasaporte de emergencia.

La disposición también abre la puerta a incorporar variantes adicionales según lo establecido en convenios suscritos a nivel internacional. Bajo este marco, el documento de uso común se tramita dentro del territorio nacional mediante la autoridad migratoria, mientras que fuera del país su emisión recae en las sedes consulares, bajo coordinación de la Cancillería. El reglamento asigna a Migraciones la definición de la apariencia, componentes técnicos y mecanismos de protección del pasaporte regular. En tanto, el sector Relaciones Exteriores fija los lineamientos, características visuales y sistemas de resguardo aplicables a las versiones oficial, diplomática, de urgencia y aquellas que se creen a partir de acuerdos multilaterales.

Asimismo cabe resaltar, que la Ley Nº 32457 a la cual nos referimos, determina que el denominado pasaporte oficial pase a sustituir al anterior llamado “pasaporte especial”, y de esa forma ser utilizado por autoridades y delegados que asuman encargos oficiales fuera de las fronteras, mientras el otorgamiento del pasaporte de emergencia, tiene las siguientes observaciones:

“Las Oficinas Consulares del Perú en el exterior expiden un pasaporte de emergencia a un nacional peruano cuando no sea posible emitir un pasaporte ordinario y se requiera la continuación de su viaje para luego retornar al territorio peruano o al país de su residencia”, figura detallado mediante el artículo 21 del Decreto Legislativo 1350 donde además se aclara el panorama en torno al pasaporte de emergencia dirigido a menores de edad.

Qué más debes saber sobre este importante tema

Dicho permiso continuará concediéndose en el caso de niños nacidos en el extranjero con padres peruanos de nacimiento, cuyo nacimiento aún no haya sido inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, también aplica con el fin de permitir la continuación del viaje para luego retornar al territorio nacional o al país de residencia, con la observación de que este documento no reemplaza la inscripción del menor en la RENIEC.