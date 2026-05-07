Más de 15 millones de personas en el Perú utilizan actualmente Yape, ya sea para realizar pagos, hacer transferencias o manejar cobros en sus negocios de manera rápida y sencilla. Con el paso del tiempo, esta billetera digital del BCP también ha incorporado nuevas funciones, como el pago de servicios del hogar y promociones especiales en distintos establecimientos. Sin embargo, una de las opciones que más interés viene generando entre los usuarios es la posibilidad de acceder a un préstamo directamente desde la aplicación mediante la herramienta llamada “Créditos Yape”. Esta función permite solicitar dinero de forma rápida y sin necesidad de acudir a una agencia bancaria. Eso sí, para acceder a este beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la plataforma. En esta nota te contamos cómo funciona este servicio, quiénes pueden solicitarlo y qué aspectos debes tener en cuenta antes de pedir un crédito desde la app.

¡Yape sí presta dinero! Descubre cómo pedir tu crédito desde el celular en minutos

1) Ingresa desde el menú de Yape al ícono “Créditos” y selecciona “Solicitar Crédito”.

2) Ingresa el monto que necesitas

3) Elige en cuántas cuotas deseas pagar tu crédito y tu fecha de pago

4) Revisa los documentos de resumen y acepta los “Términos y condiciones”

5) Digita el código de validación para confirmar tu Crédito Yape.

6) Y ¡Listo! Podrás visualizar el depósito en tu cuenta Yape

¿Cuáles son los requisitos para acceder al crédito de Yape?

Estar afiliado a Yape con una tarjeta BCP o a Cuenta Yape con DNI.

Tus datos de contacto, como dirección y número de celular, deben estar actualizados en el BCP.

Tener la tarjeta de débito activa, sin bloqueos.

Mantener un buen comportamiento e historial crediticio.

Contar con una oferta pre-aprobada para acceder al crédito y puedes revisar en este ENLACE.

Tener en cuenta que es fundamental tener una buena calificación crediticia para obtener un crédito preaprobado.

¿Qué pasa si me olvido la contraseña de 4 dígitos que generé para mi retiro de efectivo?

Sigue estos pasos para ayudarte a retirar tu dinero:

Acércate con tu DNI a cualquiera de nuestras oficinas BCP.

Indica que tienes un Giro/Retiro pendiente de cobro y que olvidaste tu clave.

Por seguridad, pasarás por una validación de identidad.

¡Y listo! Ya podrás retirar tu dinero sin problema.