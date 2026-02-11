¡Alerta ‘pichangueros’! El grass sintético podría estar afectando tu salud, según científicos de EE.UU.

La disputa de partidos de fútbol a nivel global, hoy también se lleva a cabo en canchas de césped artificial compuesto de varias capas tóxicas. Así lo certifican diversos estudios de investigación, pero uno en particular ahora llama la atención debido a evidencia científica que revela sus efectos negativos hacia la salud del ser humano, y el medio ambiente pese a gran demanda como consecuencia de promovida durabilidad.

EL GRASS SINTÉTICO PODRÍA ESTAR AFECTANDO TU SALUD, SEGÚN EVIDENCIA CIENTÍFICA

A lo largo de los últimos años, el uso de grass sintético se ha intensificado, y no solo a nivel futbolístico, sino también recreativo, pero pocos toman en consideración lo tóxico que puede resultar para nuestro organismo e incluso animales.

Con respecto a evidencia científica puntual, hoy vamos a referirnos a los resultados publicados por parte de investigadores de la Universidad Northeastern que buscaban descifrar “la transformación química del caucho granulado en neumáticos y césped artificial envejecido”.

Según lo terminan precisando Zhenyu Tian y Madison McMinn como líderes de ensayos de laboratorio realizados para determinar si el grass sintético libera químicos peligrosos, dicho complemento ideal para el desarrollo de proyectos deportivos, ayuda a aumentar los microplásticos, complica la gestión de residuos y hasta contamina el entorno donde tiendes a jugar fulbito cada fin de semana, por ejemplo.

“El creciente uso de neumáticos en todo el mundo genera preocupación por el impacto en la salud de los productos químicos derivados del caucho”, remarca un estudio de investigación cuyos resultados definitivos entorno a la simulación de las condiciones de su descomposición, revelan que se trata de elemento altamente reactivo, y perjudicial hasta para el medio ambiente.

POR ESTAS RAZONES RESULTA CADA VEZ MÁS POPULAR SUSTITUIR EL CÉSPED NATURAL POR EL ARTIFICIAL

No es necesario cortarlo con cortadoras de césped eléctricas o de combustibles fósiles.

No requiere riego, lo que es una consideración importante ya que el Reino Unido anticipa un aumento del estrés hídrico debido a la crisis climática.

No requiere el uso de fertilizantes ni herbicidas potencialmente dañinos.

Es resistente a la sequía y elimina el encharcamiento.

Resiste un uso intensivo.

Fuente: University of Plymouth

Cabe resaltar de acuerdo a lo referido por parte de dicha universidad pública británica, que sin embargo, "los problemas medioambientales que supone optar por instalar césped artificial superan con creces cualquiera de estos beneficios potenciales“, y en ese sentido termina resultando perjudicial debido a los siguientes motivos: