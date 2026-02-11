Por Redacción EC

La disputa de partidos de fútbol a nivel global, hoy también se lleva a cabo en canchas de césped artificial compuesto de varias capas tóxicas. Así lo certifican diversos estudios de investigación, pero uno en particular ahora llama la atención debido a evidencia científica que revela sus efectos negativos hacia la salud del ser humano, y el medio ambiente pese a gran demanda como consecuencia de promovida durabilidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Alerta ‘pichangueros’! El grass sintético podría estar afectando tu salud, según científicos de EE.UU.
Trends

¡Alerta ‘pichangueros’! El grass sintético podría estar afectando tu salud, según científicos de EE.UU.

Lista de feriados 2026 en Perú: ¿Para quiénes aplica el feriado y cuándo será?
Trends

Lista de feriados 2026 en Perú: ¿Para quiénes aplica el feriado y cuándo será?

Especialistas recomiendan tomar a esta hora la Vitamina B12 para lograr una mejor absorción
Trends

Especialistas recomiendan tomar a esta hora la Vitamina B12 para lograr una mejor absorción

Calendario astronómico de febrero 2026: atento a los eventos que te dejarán mirando al cielo
Trends

Calendario astronómico de febrero 2026: atento a los eventos que te dejarán mirando al cielo