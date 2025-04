La Semana Santa 2025 inició con el Domingo de Ramos, una fecha muy importante en el calendario litúrgico cristiano, ya que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, marcando el comienzo de los días en los que se recuerda su pasión, muerte y resurrección. A pesar de que estos días de celebración muchas personas aprovechan para fortalecer su fe y realizar diversas actividades en familia, otros se escapan de la rutina para viajar a otros destinos por los feriados que trae estas festividades. Ante ello, varios se vienen cuestionando si este 16 de abril es considerado como día no laborable a nivel nacional. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE DÍA NO LABORABLE ESTE 16 DE ABRIL POR SEMANA SANTA?

El inicio de la Semana Santa ha generado ciertas dudas en muchas personas que se preguntan sobre los feriados, surgiendo así la inquietud de conocer si este miércoles 16 de abril, Miércoles Santo, es considerado como día no laborable en el país. En ese sentido, hasta el momento el Gobierno peruano no ha decretado como feriado no laborable, a pesar de que es una fecha religiosa significativa en el calendario. Por ello, los trabajadores tanto del sector público y privado tendrán que asistir a sus centros de trabajo con normalidad.

Varias personas se vienen cuestionando si este 16 de abril es considerado como día no laborable a nivel nacional por Semana Santa.

¿CUÁNDO ES FERIADO POR SEMANA SANTA 2025?

En el marco de la Semana Santa 2025, el primer feriado largo del año se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden a Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente. A estas fechas se suman el sábado 19 y domingo 20 de abril, que son días habituales de descanso, por lo que será posible disfrutar de cuatro días libres seguidos.

Varias personas se vienen cuestionando si este 16 de abril es considerado como día no laborable a nivel nacional por Semana Santa.

Y es que, estos feriados nacionales permitirán que los trabajadores, tanto del sector público como del privado, puedan descansar. En el caso de los días no laborables, el campo estatal tendrá que recuperar dentro de los diez días siguientes, o en el momento que decida el responsable de cada entidad pública, mientras que no será obligatorio para el sector empresarial, a menos que exista un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS TURÍSTICOS PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA EN PERÚ?

Para muchos peruanos, la Semana Santa se ha convertido en una oportunidad única para reflexionar, conmemorando el Vía Crucis de Jesús de Nazaret desde su condena hasta su crucifixión y sepultura. Sin embargo, también es una gran oportunidad para vivir costumbres religiosas y culturales en diversas zonas del país, donde predominan las imponentes iglesias y rica gastronomía, además de mover la economía de estas zonas. Por ello, la plataforma ‘Y tú que planes’ presentó una serie de destinos turísticos para que las familias puedan disfrutar durante el feriado largo de esta festividad religiosa: