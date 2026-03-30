Con la llegada de la Semana Santa 2026, muchas personas comienzan a planificar con anticipación cómo disfrutar estos días y sacar el máximo provecho del descanso. En este periodo, es común que numerosos peruanos opten por viajar y desconectarse de la rutina. Si eres parte de quienes buscan una escapada, te conviene saber que existen diversos destinos atractivos ubicados a corta distancia de Lima, ideales para aprovechar el feriado sin necesidad de realizar largos desplazamientos. Entre las opciones más populares destacan playas, valles y pueblos con encanto que ofrecen experiencias variadas para todos los gustos. Algunos lugares permiten el contacto directo con la naturaleza, mientras que otros destacan por su valor cultural y gastronómico. Además, muchos de estos destinos cuentan con actividades recreativas, festividades locales y espacios ideales para el descanso en familia o con amigos.

Escápate sin gastar de más: los destinos cerca de Lima que puedes visitar en Semana Santa

Según la plataforma Perú Travel, estos son cinco lugares que se encuentran cerca de Lima que puedes visitar junto a tu familia, amigos o seres queridos por las celebraciones de Semana Santa:

Castillo de Chancay

El Castillo de Chancay es un gran lugar para ir en Semana Santa.

Esta estructura es un palacio ubicado en la ciudad de Chancay, provincia de Huaral, en el departamento de Lima. El edificio tiene una extensión de 2200 metros y cuenta con diez salones, 250 habitaciones, 12 terrazas y 4 torreones.

Santuario arqueológico de Pachacamac

(Foto: Ministerio de Cultura)

Este sitio arqueológico se encuentra ubicado en la margen derecha del río Lurín, muy cerca del océano Pacífico y frente a un grupo de islas homónimas. Se halla en el distrito de Lurín, de la provincia de Lima, Perú.

Antioquía

Antioquía es muy visitada en los días de Semana Santa.

El distrito de Antioquía, históricamente llamado Huamansica, es uno de los treinta y dos que conforman la provincia de Huarochiri, ubicada en el departamento de Lima en el Perú. Se encuentra en la circunscripción del Gobierno Regional de Lima-Provincias.

Azpitia

Columpio extremo. Puedes visitar esta increíble actividad y sumergirte en una experiencia llena de adrenalina. (Foto: ASIN)

Este es un pueblo de apacible belleza a 80 km de Lima. Acceder a su tranquila campiña es obtener una vista privilegiada de sus campos de manzanos, lúcumos y pacaes, así como del magnífico valle del río Mala. Un verdadero ‘Balcón del cielo’.

Frases cortas de Semana Santa

Fe, amor y esperanza: eso es Semana Santa.

Jesús vive en cada acto de amor.

La cruz es el puente hacia la luz.

Semana Santa: tiempo de reflexión y fe.

Cristo murió por amor… vivamos con amor.

Paz en el alma, luz en el corazón.

Hoy es un buen día para creer.

Su sacrificio nos dio vida.

Que la fe nunca te falte.

La resurrección es esperanza pura.

Jesús no prometió fácil, prometió estar.

Donde hay fe, hay milagros.

Que el amor venza siempre.

El perdón sana el alma.

La cruz no fue el final.

En el silencio, Dios habla.

Vive esta Semana Santa con el corazón.

Que tu alma florezca en fe.

Tiempo de agradecer, no de pedir.

Cristo vive en ti.

Frases de Semana Santa para niños

Jesús nos quiere mucho, ¡y siempre cuida de nosotros!

Semana Santa es tiempo de amar y compartir.

Jesús dio su vida por amor… ¡y volvió a vivir!

Ayudar a los demás también es seguir a Jesús.

Dios siempre está contigo, aunque no lo veas.

La cruz de Jesús nos enseña a perdonar.

Ser bueno con los demás es un regalo para Dios.

Jesús es nuestro mejor amigo.

En Semana Santa, recuerda ser amable y agradecido.

Jesús vive en tu corazón cuando haces el bien.

Cada oración es una carta al cielo.

Amar como Jesús es el mejor plan.

Jesús murió, pero luego ¡resucitó con alegría!

Dios te ama tal como eres.

Si ayudas a alguien hoy, haces feliz a Jesús.

La fe se lleva en el corazón… ¡y en los actos!

La Semana Santa es para estar en paz y con la familia.

Cuando haces el bien, Jesús sonríe.

Jesús quiere que cuidemos a todos, como Él nos cuida.

¡La historia de Jesús tiene final feliz!