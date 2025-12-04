Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que lamentablemente también es utilizado por parte de ciberdelincuentes. Al respecto, y en relación a llamadas recibidas desde números desconocidos e internacionales, te compartimos a continuación los detalles entorno a recomendaciones brindadas por especialistas para evitar que caigas en visible estafa.

ESTO DEBES HACER SI RECIBES LLAMADAS POR WHATSAPP DESDE NÚMEROS DESCONOCIDOS E INTERNACIONALES

La seguridad resulta vital en todo aspecto y ámbito, siendo WhatsApp el aplicativo que también debes proteger para evitar caer en manos de una ciberdelincuencia cuyo método para robarte, por ejemplo, radica también en el envío de mensajes desde números que desconoces y también realización de llamadas puntuales con prefijos extranjeros.

A partir de esta situación que puede convertirse en preocupación si tomamos en cuenta la existencia del phishing y hasta suplantaciones de identidad, te compartimos el siguiente paso a paso recomendado a fin de lograr terminar bloqueando cuentas sospechosas:

Abre WhatsApp para acceder a la pantalla principal .

. Pulsa el ícono de los tres puntos ubicados en la esquina superior para terminar ingresando al menú de ajustes .

. Selecciona la sección de “Ajustes” y luego presiona la opción “Privacidad” .

. A continuación, busca el apartado “Avanzada” donde se concentran las opciones adicionales de privacidad y seguridad .

. Finalmente, culmina proceso de obstrucción de mensajes, activando la función “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”.

Con respecto a la información brindada, WhatsApp mismo te ayuda a identificar la recepción de sospechosos mensajes, aconsejándote así que le prestes atención a errores ortográficos o gramaticales, “solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación”, y también aquellos textos a partir de los cuales hacen referencia a la “lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo”, mientras del lado de las llamadas internacionales recibidas, la sugerencia radica en básicamente no responderlas, y más bien terminar reportándolas.

META TE AVISA DE POSIBLES ESTAFAS MEDIANTE ALERTAS POR WHATSAPP

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.