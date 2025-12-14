Desde hace más de una década, el régimen bolivariano brinda a la población una serie de bonos, que permite que puedan afrontar la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. Así, a pesar de que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) anunciara que estos estipendios son insuficientes para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) por el aumento en los últimos meses, los venezolanos hacen todo lo posible por salir adelante. En ese sentido, el Sistema Patria se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de las personas, ya que pueden acceder a diversos beneficios y servicios. Sin embargo, pocos conocen el procedimiento para registrarse en la plataforma. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REGISTRARME EN EL SISTEMA PATRIA?

El Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Además, por medio de su monedero digital, los ciudadanos pueden realizar diversas operaciones como, por ejemplo, transferencias bancarias, pagos de servicios, recargas telefónicas, pago de gasolina y más. Por ello, es necesario mantener los datos personales actualizados para evitar inconvenientes con la entrega de los beneficios sociales. De esta manera, para acceder a los bonos, es necesario registrarse en la plataforma Patria en sencillos pasos, según medio locales:

El usuario debe ingresar a www.patria.org.ve y seleccionar la opción “Registrarse”.

Luego, debe completar el formulario con su número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

Tras ello, creará un usuario y una contraseña segura. Es importante verificar su número telefónico mediante el código que recibirá por SMS.

Por último, completará su perfil con la información adicional, como su dirección de residencia, datos familiares y, si corresponde, los datos bancarios.

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Para empezar, los bonos venezolanos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes cortos de SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, en caso exista retrasos en la entrega, las causas podrían ser por la falta de actualización de los datos personales, por lo que las autoridades locales recomiendan realizar los siguientes procedimientos:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales a través del Sistema Patria.

