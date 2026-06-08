Por Redacción EC

Miles de automovilistas en Venezuela continúan beneficiándose del programa de combustible subsidiado, una medida implementada para facilitar el acceso a la gasolina a precios reducidos. Para acceder a este beneficio, los usuarios deben estar inscritos en el sistema oficial y mantener actualizados los datos de sus vehículos dentro de la plataforma correspondiente. Con el objetivo de organizar la atención en las estaciones de servicio, las autoridades han establecido un calendario semanal que toma como referencia el último dígito de la placa de cada vehículo. Gracias a este esquema, los conductores pueden conocer previamente la fecha asignada para surtir combustible, contribuyendo así a evitar largas filas y mejorar el flujo de atención. Esta modalidad forma parte de las acciones adoptadas para regular la demanda de gasolina y asegurar una distribución más eficiente entre quienes forman parte del programa. Asimismo, permite un mejor seguimiento de los cupos otorgados y favorece una administración más efectiva de los recursos destinados al abastecimiento.