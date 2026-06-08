Miles de automovilistas en Venezuela continúan beneficiándose del programa de combustible subsidiado, una medida implementada para facilitar el acceso a la gasolina a precios reducidos. Para acceder a este beneficio, los usuarios deben estar inscritos en el sistema oficial y mantener actualizados los datos de sus vehículos dentro de la plataforma correspondiente. Con el objetivo de organizar la atención en las estaciones de servicio, las autoridades han establecido un calendario semanal que toma como referencia el último dígito de la placa de cada vehículo. Gracias a este esquema, los conductores pueden conocer previamente la fecha asignada para surtir combustible, contribuyendo así a evitar largas filas y mejorar el flujo de atención. Esta modalidad forma parte de las acciones adoptadas para regular la demanda de gasolina y asegurar una distribución más eficiente entre quienes forman parte del programa. Asimismo, permite un mejor seguimiento de los cupos otorgados y favorece una administración más efectiva de los recursos destinados al abastecimiento.

Mira AQUÍ cuándo te toca surtir gasolina subsidiada en Venezuela del 8 al 14 de junio

Lunes 08 de junio: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en Martes 09 de junio: Placas terminadas en 7 y 8

Placas terminadas en Miércoles 10 de junio : Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en Jueves 11 de junio: Placas terminadas en 1 y 2

Placas terminadas en Viernes 12 de junio: Placas terminadas en 3 y 4

Placas terminadas en Sábado 13 de junio: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en Domingo 14 de junio: Placas terminadas en 7 y 8

¿Cuáles son los métodos de pago?

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.