Resumen

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Aceite de motor vs. aceite de transmisión. (Foto: Mobil)
Aceite de motor vs. aceite de transmisión. (Foto: Mobil)
/ Mobil
Por Redacción EC

Muchos conductores saben que el motor necesita aceite para funcionar correctamente. Sin embargo, pocos tienen claro que la transmisión también requiere un fluido específico para operar de manera eficiente. Esta confusión puede parecer inofensiva, pero en realidad podría derivar en una de las averías más costosas para cualquier propietario de un vehículo.

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