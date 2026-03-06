Actualmente circulan más de 350.000 vehículos convertidos a gas en el Perú, según Infogas. Este combustible se ha convertido en una alternativa clave para los transportistas, especialmente en sus dos versiones más usadas: Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Sin embargo, no todos conocen sus diferencias.

Ante la actual crisis del gas, vuelve a tomar relevancia una guía elaborada por la marca DFSK, que explica las principales características, ventajas y particularidades de cada uno de estos combustibles.

Diferencias entre GNV y GLP

La principal diferencia entre el GNV y el GLP radica en su composición y estado físico. El GNV es gas metano en estado gaseoso, mientras que el GLP es una mezcla de propano y butano en estado líquido. Esta diferencia influye en aspectos como el rendimiento del motor, la autonomía del vehículo y el costo de conversión.

El GNV ofrece un mayor rendimiento por litro y genera menos emisiones contaminantes, lo que lo convierte en una opción más ecológica. Sin embargo, su infraestructura de abastecimiento es más limitada en comparación con el GLP, que cuenta con una red de distribución más amplia y costos de conversión más accesibles. Dependiendo de tus necesidades y hábitos de conducción, una opción puede ser más conveniente que la otra.

¿Habrá gas suficiente? Rotura de gasoducto deja al país al borde del desabastecimiento de GLP y GNV. (Foto: MTC) / Oscar Farje - MEM

¿Qué es GNV?

El GNV (Gas Natural Vehicular) es gas metano, es decir, el mismo que se utiliza para la calefacción de los hogares. La diferencia es que, cuando su uso es como combustible para vehículos, se presenta en dos formas: Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Natural Licuado (GNL), en estado gaseoso, en cambos casos. Este suele contener más proporción de hidrógeno, pero su producción es más costosa.

¿Qué es GLP?

El GLP (Gas Licuado de Petróleo), que también se conoce comúnmente como Autogas, se obtiene mezclando propano y butano en una proporción aproximada de 60%-40%, y se presenta en estado líquido.

Características

La elección entre Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una decisión importante para los propietarios de vehículos. Ambas opciones tienen sus propias características y beneficios, y a continuación verás algunas de estas.

Infraestructura de Abastecimiento

En tanto a la infraestructura de abastecimiento, en términos de costo de conversión, el GLP suele ser más accesible tanto en términos de conversión del vehículo como de disponibilidad de estaciones de servicio para el mismo.

Impacto Ambiental

Estos combustibles no solo ofrecen una alternativa eficiente, sino que también desempeñan un papel crucial en la reducción de emisiones de carbono, pues científicos y diversas investigaciones afirman que tanto el GNV como el GLP tienen un impacto positivo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La combustión de estos emite significativamente menos dióxido de carbono en comparación con la gasolina y el diésel, lo que puede influir con mejorar la sostenibilidad ambiental del transporte en las ciudades.

Sin embargo, si se busca reducir la huella de carbono, el GNV podría ser la opción preferida debido a su composición de metano y su menor impacto ambiental.

Rendimiento y Eficiencia

El GNV rinde aproximadamente 40 kilómetros por galón y el GLP unos 35 kilómetros por galón. No obstante, esto puede variar según el tamaño del motor de auto, así como las condiciones por donde transite el vehículo.

Beneficios del GNV

Por su mejor combustión mantiene limpios los aceites y bujías, reduciendo los costos de mantenimiento.

Es ecológico y no contiene azufre.

En nuestro país las conversiones a GNV se realizan en talleres autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y, una vez certificados, se coloca un chip que les permite acceder al Sistema de Control de Carga de GNV a cargo de COFIDE.

Beneficios del GLP

El GLP no emite residuos contaminantes como plomo o azufre.

Es inodoro e incoloro.

La mayor ventaja que tiene el GLP respecto del GNV es su amplia disponibilidad en todo el país y el poco peso de su tanque de almacenamiento.

La mayor ventaja que tiene el GLP respecto del GNV es su amplia disponibilidad en todo el país y el poco peso de su tanque de almacenamiento. Al igual que la gasolina, genera una película protectora que protege las partes metálicas de los motores y los inyectores.

GNV y GLP son opciones viables con sus propias ventajas y consideraciones. La elección entre ellos dependerá de tus necesidades individuales, hábitos de conducción y preferencias personales.