Han pasado más de 365 días desde que las fanáticas de BTS supieron que su banda favorita de K-pop se tomaría un descanso. Un año de aquel 14 de junio de 2022 cuando se anunció el cambio de rumbo para ARMY. Desde entonces, Jin, RM, Jimin, V, Jungkook, Suga y J-Hope han emprendido sus propios caminos y se han ido preparando para su incorporación en el servicio militar obligatorio en su país natal Corea del Sur. Aunque, eso no ha detenido su producción musical para el disfrute de sus seguidores. En los últimos meses, hemos sido testigos del lanzamiento de los documentales “J-Hope in the box” de J-Hope y “Road to D-DAY” de Suga a través de la plataforma de streaming Disney+ y, este fin de semana, ARMY podrá verlos en pantalla grande en los cines a nivel mundial.

Pese a que los documentales se encuentran desde hace algunas semanas en dicho servicio, ARMY ha causado una gran euforia al agotar rápidamente las entradas en los distintos cines para ver a sus cantantes preferidos; porque, como los propios fanáticos afirman a Saltar Intro de El Comercio, es una experiencia completamente diferente. Desde Ecuador, las seguidoras de Bangtan se vienen preparando para lo que será este encuentro de su familia en las salas.

“Como Army latinoamericana, tener la oportunidad de observar los documentales en cine es parte de un sueño que tenemos. No sabemos cuándo o si es que va a suceder (un concierto de BTS en Ecuador), entonces verlos en pantalla grande, poder maravillarnos con su talento y también conectarnos con su parte más humana, nos llena como fandom”, asegura Belén Bermeo de BTS Ecuador. Ahí coincide su compatriota Lisset Lopez, quien recalca que tener estas funciones les permite compartir con más fanáticos que “sientes tu misma euforia, manifestamos emociones que coinciden con los otros, no nos sentimos juzgadas y compartimos como una familia”.

En Argentina y Colombia se vive un ambiente muy similar. Las fanáticas argentinas ya tuvieron la oportunidad de ver a uno de sus idols en vivo: Jin se hizo presente en uno de los conciertos de Coldplay en el estadio de River para entonar su colaboración “The Astronaut”; pero no parece ser suficiente para el fandom. Verlos en la pantalla gigante se siente “mucho más real y cercano”. “El poder verlos junto a ARMY es el doble de gratificante, es poder compartir la emoción, el amor y un ambiente totalmente al estilo BTS con aquellos que sienten lo mismo que vos, así que realmente para nosotras es hermoso”, nos comentó Florencia de Bangtan Army Argentina.

En tanto, para Yeseida Contreras, integrante del fanclub Bangtan Colombia, la palabra que describe este momento especial para ARMY es “orgullo”. “Los 7 miembros tienen diferentes talentos y personalidades, y eso es lo que los hace tan únicos. Ahora podemos admirar la libertad en que cada uno se expresa, nos muestran sus diferentes facetas y maneras de ver la vida. Verlos felices nos hace felices”, comenta. “ARMY es familia, compartir con personas que entienden el sentimiento es algo maravilloso. Cantar juntos hace de esa experiencia algo único”, agrega la colombiana Juliana Morales.

¿Qué le espera a ARMY después de la anunciada separación temporal de BTS?

Tan solo horas antes de que finalmente ARMY llegue a las salas de cine a nivel mundial para ver “J-Hope in the box” de J-Hope y “Road to D-DAY” de Suga, no olvidan que su banda favorita ha emprendido sus propios rumbos, pero mantienen la esperanza de verlos reunidos y compartir más logros juntos, como lo han venido haciendo por una década desde su debut como agrupación de K-pop el 12 de junio de 2013 con su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

“Lo mejor está por venir”, es en lo que concuerdan las fanáticas de la agrupación coreana de K-pop. A mediados del 2022, BTS reveló que sus siete integrantes se separarían temporalmente para asumir una gran responsabilidad que tenían pendiente: hacer el servicio militar obligatorio en su natal Corea del Sur. En junio, la realidad les golpea más fuerte. “En la vida de ARMY sabemos que este mes es especial, sea donde sea que estén, sea lo que sea que hagan y cómo lo hagan. Hoy en día brillan juntos y de manera separada también. Eso nos da mucho orgullo”, recalca Florencia desde Argentina.

Para la familia ARMY en Colombia este es un gran momento porque continúan juntos como fanáticos y siguen apoyando a Jin, RM, Jimin, V, Jungkook, Suga y J-Hope desde sus hogares. “Los vamos a esperar con los brazos abiertos, apoyándolos cómo siempre lo hemos hecho y más fuertes que nunca”, dice Leydi Rojas.

En el país vecino de Ecuador profesan el mismo amor por estos idols que se robaron los corazones de millones de personas. “Nosotros vamos a seguir escuchando su música, sus clips, sus presentaciones, sus videos musicales. Seguiremos apoyándolos para alcanzar esas metas que quedaron inconclusas. El temor de ellos es si los seguiremos esperando y de nosotros de si ellos realmente volverán. Estaremos ahí para apoyarlos”, puntualizó Anabel del fanclub BTS Ecuador. Su compañera del fandom, Karina, concluye que ARMY es el “fandom más leal y unido que existe y estoy segura de que cuando llegue el momento en que los siete miembros de BTS vuelvan como grupo, los seguidores armaremos diversos eventos donde mostremos el amor y apoyo que les tenemos”.

(Foto: BigHit Music)





“Road to D-DAY” Disponible en cines y Disney+ Sinopsis: "SUGA se embarca en un viaje para encontrar una historia que contar a través de su música mientras interactúa con artistas de distintas ciudades del mundo".

“J-Hope in the box” Disponible en cines y Disney Sinopsis: J-hope, miembro del popular grupo K-pop BTS, se sumerge en el viaje de preparar el lanzamiento de su primer álbum en solitario, Jack In The Box.

