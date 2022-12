La sola posibilidad de ver a Will Arnett y Jason Bateman nuevamente juntos ante cámaras es de por sí tentadora. Ambos fueron parte de aquel suceso de la comedia televisiva llamado “Arrested Development”, emitido alternadamente entre los años 2003 y 2019.

El reencuentro ha sido posible gracias a “¿Quién mató a Santa? Un misterioso caso de asesinato en Murderville”. Se trata de una especie de segunda temporada de “Murderville”, el especial de comedia que Netflix estrenara en febrero pasado con interesantes resultados si de crítica televisiva hablamos.

“Murderville”, una adaptación estadounidense de la sitcom británica “Murder in Successville” -- emitido en tres temporadas desde el año 2015 al 2017-- conserva la misma esencia: un experimentado detective, Terry Seattle (Will Arnett), debe encontrar el responsable de un crimen misterioso. Para ello, se vale del apoyo de distintos famosos, quienes hacen las veces de “detective en entrenamiento”.

La primera temporada de “Murderville” tuvo a figuras de la talla de Sharon Stone, Cronan O’Brien, Kumail Nanjiani, Ken Jeong, Marshawn Lynch y Annie Murphy. Ya en esta segunda entrega, con solo un capítulo ambientado 100% en la época navideña, tenemos a tres figuras: Jason Bateman, Maya Rudolph y el comediante Pete Davidson.

Escena de "Murderville: el misterio del Asesinato de Papa Noel". / Netflix

Aunque a veces uno podría olvidarlo, la esencia fundamental de un formato como este es la improvisación. A la sazón: Terry Seattle, un ‘Grinch por naturaleza’, se apresta a pasar las navidades solo, comiendo una pizza frente al televisor de su sala, pero de pronto recibe una llamada telefónica de su jefa y ex esposa Rhonda Jenkins (Haneefah Wood), quien le informa que debe ir a prestar seguridad en la sede municipal, ante un evento de Santa Claus con niños.

El esperado reencuentro entre Arnett y Bateman ocurre Seattle le reclama a su ex esposa que es “imposible” cuidar “solo” un evento de tal magnitud. “Por eso, te envié un asistente”. Al ver cara a cara a los personajes que brillaron en “Arrested Development” confirmamos dos cosas: ambos han evolucionado artísticamente, y a la vez, ambos han envejecido sin atenuantes.

Un Arnett mucho más arrugado, con un abdomen sumamente abultado y una papada reflejo del paso del tiempo, se encuentra con un Bateman cuyo rostro confirma que el tiempo no pasa en vano. Las arrugas y ojeras, sin embargo, no son lo más importante dentro de todo lo que veremos en la próxima hora.

Escena de "Murderville: el misterio del Asesinato de Papa Noel". / Netflix

En “¿Quién mató a Santa? Un misterioso caso de asesinato en Murderville” la situación se torna color de hormiga cuando, ya en el ayuntamiento, un abrupto corte de luz coincide con el asesinato de Santa Claus, cuyo nombre en la serie es Johnny Blaze (descrito como un exitoso exjugador de fútbol americano), pero que en realidad es el también muy famoso Sean Hayes.

El crimen de Santa Claus pone en riesgo no solo la navidad para los niños que visitarían la municipalidad en solo unas horas, sino también la estabilidad de la alcaldesa Mayor Palmer (Tawny Newsome), quien rápidamente decide apoyarse en Terry Seattle para conocer al responsable del horrendo (e insólito) crimen: un Papá Noel apuñalado con un bastón de caramelo afilado a punta de ‘lenguazos’.

En este punto el especial de TV ya tomó forma casi por completo. Todos sabemos que no hay un crimen real. El propio Sean Hayes no puede evitar reírse al escuchar los disparates que dicen Seattle y su aprendiz Bateman. En sí, tenemos una hora entera de situaciones absolutamente jaladas de los pelos. Resulta humanamente imposible no reírse al escuchar a Seattle modulando la voz de un experto en clichés ‘detectivescos’. A su lado, Bateman –quien, según lo que nos asegura Netflix, no tuvo acceso a guion alguno—tampoco se queda atrás, y es capaz de desparramarse en el suelo para lamer un plato de leche cual gatito sediento, todo para calmar a una chica en pleno ataque de pánico tras descubrir el crimen.

Escena de "Murderville: el misterio del Asesinato de Papa Noel". / Netflix

Por supuesto que Seattle y su aprendiz Bateman no tienen una vida entera para descubrir la verdad. La alcaldesa les exige darle un nombre para cuando llegue el amanecer. Conforme el reloj corre, aparecerán dos nuevos asistentes. Maya Rudolph surge a medio camino y aporta talento puro, pero tampoco es inmune a la tentación y termina desternillándose de risa ante las ocurrencias de los varones con los que busca descubrir al responsable del crimen de Santa.

El ingrediente de la improvisación eleva al máximo la química entre estos tres personajes. En un momento, Seattle debe ‘soplarle’ por audífono a Bateman y Rudolph cada acción a tomar con respecto al interrogatorio de los posibles asesinos, pero resulta imposible repetir todo tal cual, por lo que el ‘teléfono malogrado’ surge como un elemento exacto para mantenernos pendientes frente a la pantalla, pese a que sabemos que lo que esta nos proyecta es tan irreal como absurdo.

Ya en el epílogo, y conforme se acerca el amanecer, el comediante Pete Davidson se suma para aportar su ‘granito de arena’ en la búsqueda del asesino de Santa Claus. Tal vez por su juventud, o quizás por su candidez, el popular ‘standapero’ –famoso en los tabloides más por sus sonados romances con mujeres como Taylor Swift o Kim Kardashian-- se ríe más de lo que participa en el argumento. Pero ya a estas alturas, el especial de Netflix superó con creces la nota aprobatoria.

Porque Will Arnett y Jason Bateman son un dúo insuperable en pantalla (tal como lo demostraron en aquellas primeras temporadas del éxito “Arrested Development”), porque Maya Rudolph ostenta un talento increíble para improvisar con el tema que le presenten, y porque Pete Davidson tiene mucho para crecer en el mundo de la comedia, “¿Quién mató a Santa? Un misterioso caso de asesinato en Murderville” merece la pena ver de principio a fin.

QUIÉN MATÓ A SANTA/NETFLIX

Director: Laura Murphy

Elenco: Will Arnett, Jason Bateman, Maya Rudolph, Pete Davidson

Sinopsis: Nuestro detective veulve para un caso crític. Acompañado por famosos invitados, él se embarca en la misión de descubrir quién mató a Santa Claus. Ni Bateman, ni Rudolph y menos Davidson accedieron a un guion. Ellos no tienen ni idea de lo que ocurrirá.

Duración: 52 minutos