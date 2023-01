Una tremenda noticia para los fans de las películas del MCU. Y es que Marvel Studios ha regresado a China tras un largo veto recibido post “Avengers: Endgame”, que terminó por desaparecer casi toda la ‘Fase 4′ del Universo Cinematográfico de Marvel en el país asiático.

China es uno de los países con más rentabilidad tanto para Disney como para Marvel Studios y es que aquí, por su alto índice de personas que viven, le daba gran cantidad de dinero a la marca. Entre las películas más rentables se encontraba “Avengers: Endgame”, la última de la ‘Fase 3′ del UCM y que le dio un total de 600 millones de dólares. Gran parte de los 2.798 miles de millones conseguidos.

¿Por qué China vetó a Marvel Studios?

La historia comienza con “Iron Man 3″, cuando el gobierno chino obligó a Marvel Studios a cambiar algunas cosas y agregar escenas extra al final de la misma, motivo por el cual se tuvieron que regrabar muchas partes. Desde esta situación, Kevin Feige y los demás directivos de Disney dijeron que no harán ese tipo de cambios a sus cintas.

Tras esto, otro lío se armó con el estreno de “Doctor Strange” puesto que no les gustó que se usara el Tibet para la película, pidiendo que se cambie eso y no solo eso, sino también el casteo de Tilda Swinton como “The Ancient One”.

Finalmente, tras “Avengers: Endgame” llegó el veto aludiendo que “si no se hacían cambios, no se estrenarían las películas”. “Black Widow” no se estrenó en China porque se estaba celebrando el centenario del partido comunista, prohibiéndose estrenos extranjeros y estrenándose solamente cintas locales.

Luego hubo otro problema con “Shang-Chi”, donde el gobierno chino dijo que no se estrene porque en los cómics antiguos de Marvel, el personaje principal era muy amarillo, un acto racista, sin contar que aparece un periódico que está en contra del partido comunista; mientras que con “Eternals”, la situación fue directamente por el contenido pro LGTBI+ y por la declaraciones de su directora, Chloe Zhao, que dijo que “prefería mil veces vivir en Estados Unidos que en China” y otras declaraciones políticas.

Póster oficial de "Black Panther: Wakanda Forever" en China. (Foto: Marvel Studios)

“Spider-Man: No Way Home” también sufrió del veto y es que la película de superhéroes más esperada de todos los tiempos por los fans del ‘Hombre Araña’ en el país asiático no pudieron verla legalmente ya que el gobierno de China pedía que se elimine la estatua de la libertad, algo que no estaban dispuestos a hacer en Marvel Studios.

Ahora, luego de tres años, Marvel podrá volver a estrenar sus películas en el mercado chino y la cinta que hará su debut aquí será “Black Panther: Wakanda Forever” y esta será el 7 de febrero. Tras esto, Marvel Studios seguirá su camino en el país asiático con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” el 17 del mismo mes.

¿Qué películas de Marvel Studios fueron vetadas por China?

“Black Widow”

“Shang-Chi: la leyenda de los diez anillos

“Eternals”

“Spider-Man: No Way Home”

“Venom: Let There Be Carnage”

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

“Thor Love and Thunder”