La previa al próximo episodio de “Star Wars: The Acolyte” está alcanzando su punto máximo, pues está por llegar a su final. Los fanáticos están ansiosos por descubrir qué sucederá en el episodio 7 de esta semana en Disney+. Aquí te proporcionamos la información necesaria para ver el nuevo capítulo en línea, que debería llegar con un mejor clímax en la trama del Maestro Jedi Sol y las gemelas Osha y Mae.

Sinopsis "Star Wars: The Acolyte" Una antigua padawan, Osha (Amandla Stenberg y Lauren Brady), y su maestro jedi, Sol (Lee Jung-jae), se juntan para un objetivo en común. Un poderoso maestro oscuro (Manny Jacinto) se inmiscuye en la galaxia durante los últimos días de la Alta República. Mae (Amandla Stenberg y Leah Brady) y su hermana gemela de Osha se enfrentan, a pesar de su vínculo familiar y los jedi intentan ayudar que la pelea no se convierta en una cuestión más política de lo que ya es.

Link oficial para ver “Star Wars: The Acolyte”

Para disfrutar del séptimo episodio de la serie “Star Wars: The Acolyte” de manera legal y segura, debes acceder a la plataforma de streaming Disney+. El costo del servicio fluctúa entre los paquetes de 55.90 soles al mes y 469.90 soles al año. Si aún no tienes una suscripción, puedes registrarte dando clic a este enlace y obtener acceso al contenido exclusivo de Star Wars, propiedad de Disney. Otras series relacionadas de la plataforma son “Ahsoka”, “Andor”, “Star Wars: La guerra de los clones” y más.

Amandla Stenberg es Osha y Mae en "Star Wars: The Acolyte".

Hora confirmada de “Star Wars: The Acolyte”, episodio 7

El episodio 7 de “Star Wars: The Acolyte” se estrenará en Disney+ el martes 9 de julio de 2024. La plataforma suele lanzar los capítulos de sus títulos entre las 3:00 a.m. (ET) y 12:00 a.m. (PT), pero, en este caso, la serie se podrá visualizar en Perú desde las 8 p.m. A continuación, revisa el listado de las horas de lanzamiento por país.

Perú: 8:00 pm.

Colombia: 8:00 pm.

Panamá: 8:00 pm.

Ecuador: 8:00 pm.

México: 7:00 pm.

Guatemala: 7:00 pm.

Honduras: 7:00 pm.

El Salvador: 7:00 pm.

Nicaragua: 7:00 pm.

Costa Rica: 7:00 pm.

Venezuela: 9:00 pm.

Bolivia: 9:00 pm.

República Dominicana: 9:00 pm.

Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Argentina: 10:00 pm.

Uruguay: 10:00 pm.

Estados Unidos: 6:00 pm. (PT) y 9:00 pm. (ET)

¿Cómo ver “Star Wars: The Acolyte”, episodio 7?

Esta es la ruta para visualizar los episodios en Disney+:

Crea una cuenta:

Seleccione los planes de suscripción Premium, Estándar o Estándar con Anuncios en el siguiente informe sobre la fusión Star+ y Disney+.

Ve a Disney+ por la web o mediante la aplicación de celular. Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Si no tienes una cuenta, selecciona “Registrarse” y sigue las instrucciones para crear una nueva cuenta.

Seleccione la serie de su preferencia:

Una vez que inicie sesión con su usuario y contraseña, puede seleccionar el perfil de su preferencia y agregar la fotografía de su personaje de Disney favorita.

Después, solo utilice el buscador en la parte superior izquierda de la pantalla para buscar el título de su preferencia.

Escribe “Star Wars: The Acolyte” y selecciona el capítulo 7 en los resultados. ¡Y estará listo para disfrutar del episodio!

Trailer doblado de “Star Wars: The Acolyte”