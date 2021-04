Conforme a los criterios de Saber más

Aurora Villarreal es uno de los personajes que más cariño y empatía ha generado entre los fans de “100 días para enamorarnos”, la nueva versión de la exitosa serie argentina “100 días para enamorarse”. Aurora fue interpretado por la actriz mexicana Sofía Lama, a quien recordamos de la ficción “El secreto de Selena”. En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio reveló cómo le hubiera gustado que terminara la historia de su personaje.

Sofía Lama se encarna en una mujer mexicana que descubre que su pareja, Luis Casas (Héctor Suárez Gomís), tiene una esposa en los Estados Unidos. Ella vive en Monterrey junto a su hijo Nico, mientras que Luis vive constantemente viajando entre esta ciudad mexicana y Houston, Texas. Él trabaja en Estados Unidos pero los fines de semana intenta vivir una vida normal con Aurora y Nico. Como cualquier mentira, esta tendrá patas cortas y todos se enterarán de la verdad.

“El problema de tener otra familia me gustaba mucho, porque creo que es un problema muy común en México y en el mundo latino, pero desafortunadamente no se habla. Y eso viene por el machismo, porque el hombre tiene el permiso de hacer lo que quiera y la mujer no. Era un tema que me interesaba mucho y era algo que yo quería llevar a la pantalla”, explicó en una entrevista para Saltar Intro la actriz. “Me gustaba que fuera del norte de México, que yo iba a tener el reto como actriz de hacer otro acento”, agregó la intérprete.

Sofía Lama también ha participado en otras ficciones exitosas como "El secreto de Selena". Ahí interpretó a María Celeste Arrarás. (Foto: Karla Bocanegra)

La intérprete afirma que su personaje como la historia entre Aurora, Luis y Jimena deja una enseñanza. “Este tipo de historias sí dejan moralejas y sí te hacen ver las consecuencias que tuvieron los personajes al tomar esas decisiones”, comentó.

“Son como esas series de narcotraficantes que las personas dicen que los pintan como la gran vida. Sí, al principio pero después siempre terminan mal. Es una forma de reflejar la realidad y mostrar que ese tipo de historias nunca terminan bien. Y si tú quieres tener ese tipo de vida, al principio todo va a estar bien, pero poco a poco se va a ir cayendo el castillo de naipes. Por eso es importante tocar este tipo de temas y poner este tipo de moralejas en las pantallas, para que las personas vean cuales son las consecuencias”, indicó.

UN FINAL ALTERNATIVO

Como se sabe, esta serie tuvo que parar de rodar debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. El rodaje se debuto porque varios países entraron en confinamiento. Para poder volver a grabar los actores y productores tuvieron que ser creativos y trabajar con lo que tenían. Sin embargo, una de las cosas que ha sido criticada fue el final de algunos personajes. La actriz mexicana explica por qué cree que su personaje no tuvo un final que convenciera a los fans de esta ficción.

“Yo creo que lo que sucedió fue que la historia ya estaba escrita, y cuando ya las series están escritas no hay forma que tú puedas cambiar lo que vivirá el personaje. Puede ser que este personaje en la versión argentina no haya generado esta conexión con el personaje de Jimena, y bueno tuvo un fin rápido, express. Quizás no se sabía que se iba a generar esta magia entre estos personajes y ya estaba escrito, entonces no había forma de cambiarlo”, comentó.

Ella al igual que otros fans tampoco quedó satisfecha con el final que tuvo su personaje en la serie “100 días para enamorarnos”. “A mí no me gustó mucho el final de Aurora, creo que lo importante fue el desarrollo y no el final. El final se tenía que enfocar en los personajes principales; y uno como actor de reparto o soporte tenemos que entender que primero que nada se deben cerrar las historias de los protagonistas”, indicó.

Para Sofía Lama el final alternativo de Aurora sería “que conoció a un hombre maravilloso, que volvió a trabajar, y que volvió a tomar las riendas de su vida y de su carrera”. “Ella era una mujer muy inteligente y trabajadora. Yo creo que así terminó Aurora”, concluyó.

