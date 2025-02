La segunda temporada de “Solo Leveling” ha llegado con una fuerza arrolladora, consolidando aún más el éxito del anime basado en el popular webtoon. Detrás de las voces que dan vida a los personajes hay un equipo apasionado, y en esta ocasión, en Saltar Intro de El Comercio tuvimos la oportunidad de conversar con Sofía Huerta, quien no solo interpreta a Cha Hae-In, sino que también asumió el desafiante rol de directora de doblaje. A través de esta charla, descubrimos cómo llegó a sus manos este ambicioso proyecto y los retos que conlleva.

El inesperado llamado para dirigir “Solo Leveling”

Cuando le preguntamos a Sofía cómo llegó una serie con un nombre tan potente a sus manos, su respuesta fue tan sorprendente como emocionante:

“La verdad, no sé cómo decidieron que yo dirigiera este anime. Un día, el productor me llamó y me dijo: ‘Hola, Sofía, tengo una nueva serie, es un anime. Me gustaría que tú te hicieras cargo del proyecto’. No me dijo cuál era ni me dio detalles.”

Fue después de recibir unos breves clips que supo de qué se trataba: “Me dijo: ‘Se llama Solo Leveling’. Y yo, al no tener mucha información, comencé a investigar. Cuando vi de qué trataba, me encantó. Los animes que había hecho antes eran lindos, pero este era algo diferente: acción, ciencia ficción… Me fascinó.”

Equilibrar la esencia japonesa con el público latino

Uno de los mayores retos como directora de doblaje es encontrar el equilibrio entre la fidelidad al material original y las expectativas del público de habla hispana. Sofía es clara en su postura:

“Me gusta mucho respetar la esencia del anime. La ficción japonesa a menudo presenta emociones muy exacerbadas, con una intensidad única. Para mí, es importante mantener eso, solo que trasladado al español, sin modificar lo que el proyecto es.”

Esta filosofía de trabajo le ha permitido conectar con los fans, quienes valoran la autenticidad del doblaje sin perder la pasión que caracteriza a la obra original.

El proceso semanal detrás del doblaje

Un tema que siempre despierta curiosidad entre los seguidores del anime es si el doblaje se trabaja con antelación o si va de la mano con la emisión de cada capítulo. Al respecto, Sofía nos aclaró:

“Depende del proyecto, pero en el caso de ”Solo Leveling", vamos poco a poco, semana a semana. Es decir, seguimos grabando y produciendo los doblajes conforme avanza la temporada.”

Esto refuerza el compromiso del equipo de doblaje por mantener la calidad y adaptarse a cualquier cambio o ajuste que pueda surgir durante la transmisión.

La llegada de J Balvin a “Solo Leveling”

Recientemente, la comunidad anime ha estado especulando sobre la participación del cantante J Balvin en la segunda temporada de “Solo Leveling”. Aunque Sofía no pudo confirmar nada, nos compartió su perspectiva sobre cómo manejar la integración de un Star Talent:

“No siento una gran diferencia. Obviamente, alguien con experiencia en doblaje es más hábil, ya conoce el ritmo, las indicaciones… Pero al final, el trabajo siempre gira en torno a las emociones y a transmitir lo que siente el personaje. Si llega alguien famoso, lo importante es guiarlo para que se involucre emocionalmente con la escena.”

Queda claro que, más allá del renombre, Sofía prioriza la conexión emocional para lograr un resultado auténtico y conmovedor.

Cha Hae-In: Más que una cazadora S-Rank

La conexión de Sofía con Cha Hae-In

Interpretar a Cha Hae-In ha sido un proceso especial para Sofía, quien reveló sentirse muy identificada con el personaje:

“Tengo esta dualidad: soy una mujer de carácter fuerte, pero también tengo un lado vulnerable. A veces, siento que los personajes te eligen, como si fuera una señal del universo.”

Esta conexión profunda con su papel le ha permitido explorar distintas facetas de Cha Hae-In, una cazadora S-Rank que, más allá de su fuerza, tiene una humanidad que va emergiendo capítulo a capítulo.

La evolución de Cha Hae-In en la historia

Sofía nos dejó con un adelanto que emocionará a los fans: “Se vienen más revelaciones. Estoy enganchadísima con la historia y cada vez Cha Hae-In se irá involucrando más, no solo en la trama principal, sino también en la de Jinwoo.”

El desarrollo de su personaje promete nuevas capas de profundidad, mostrando su lado más estratégico y emocional conforme avanza la historia.

Un mensaje de agradecimiento para los fans

Para cerrar la entrevista, Sofía expresó su gratitud hacia los seguidores del anime:

“Estoy muy contenta y agradecida de que les guste nuestro trabajo, que lo disfruten en el doblaje latino. De verdad, gracias por todo el apoyo.”

Sin duda, el compromiso y la pasión de Sofía Huerta han sido clave para que “Solo Leveling” brille con fuerza en su versión en español. A medida que la historia avanza, solo podemos esperar más emociones, más acción y más momentos inolvidables para los fans.

Los capítulos doblados de “Solo Leveling” llegan con la segunda temporada a Crunchyroll.

