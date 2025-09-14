Todo está listo para la gala más importante para los fanáticos de las ficciones para televisión. Y es que este domingo 14 de septiembre se realizará la 77 edición de los Premios Emmy. Desde Los Ángeles, California, el comediante Nate Bargatze encabezará la velada que contará con la presencia de figuras como Sydney Sweeney, Jenna Ortega, Jude Law y más.
MIRA: Steve Buscemi se sumará al elenco de la segunda temporada de “Merlina”
“Severance”, con 27 candidaturas, y “The Penguin”, con 24, son las series mas nominadas de la velada y se espera que, tanto esos títulos, como sus talentos actorales destaquen en la noche que se podrá ver en televisión por CBS (en los Estados Unidos) y por TNT (en América Latina).
Newsletter Saltar Intro
Pero, como ya es usual, el evento también tendrá una transmisión desde streaming. Y en esta nota te contamos todas las alternativas oficiales dependiendo de tu ubicación geográfica.
¿Dónde ver los Premios Emmy 2025 en streaming?
Los Premios Emmy se podrán ver en streaming por las siguientes alternativas oficiales:
- HBO Max
Esta será la plataforma oficial para seguir en streaming los Emmy desde América Latina. Podrás conectarte a través de este enlace. La transmisión iniciará a las 17:55 horas (Perú, Ecuador, Colombia).
- DGo
Podrás conectarte a través de este enlace. La transmisión de los Emmy será a través de la señal de TNT, el canal que tendrá los derechos del evento para la región.
- Paramount+
Si estás en los Estados Unidos o cuentas con VPN del país, podrás conectarte a través del servicio de la plataforma de streaming de Paramount+ a través de este enlace y desde la señal de SHOWTIME.
- YouTube
La ceremonia de los Emmy no se podrá ver de manera legal por YouTube, pero sí habrá transmisiones autorizadas desde la alfombra roja. Podrás conectarte al evento desde las cuentas de medios como la revista “People” aquí y desde E! Entertainment aquí.
TE PUEDE INTERESAR
- “El juego del calamar 2″: ¿quién le da vida al personaje trans de la serie?
- “El juego del calamar 3″: Quiénes son Young-hee y Cheol-su
- Por qué “El juego del calamar” no continuará más allá de la temporada 3
- “El juego del calamar”: quién es realmente Dae-ho, el jugador 388 de la temporada 2
- Quién es Song Ji-woo, la actriz que hace de Kang Mi-Na / Jugadora 196 en “El juego del calamar 2”
Contenido Sugerido
Contenido GEC