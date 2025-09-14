Todo está listo para la gala más importante para los fanáticos de las ficciones para televisión. Y es que este domingo 14 de septiembre se realizará la 77 edición de los Premios Emmy. Desde Los Ángeles, California, el comediante Nate Bargatze encabezará la velada que contará con la presencia de figuras como Sydney Sweeney, Jenna Ortega, Jude Law y más.

“Severance”, con 27 candidaturas, y “The Penguin”, con 24, son las series mas nominadas de la velada y se espera que, tanto esos títulos, como sus talentos actorales destaquen en la noche que se podrá ver en televisión por CBS (en los Estados Unidos) y por TNT (en América Latina).

Pero, como ya es usual, el evento también tendrá una transmisión desde streaming. Y en esta nota te contamos todas las alternativas oficiales dependiendo de tu ubicación geográfica.

¿Dónde ver los Premios Emmy 2025 en streaming?

Los Premios Emmy se podrán ver en streaming por las siguientes alternativas oficiales:

HBO Max

Esta será la plataforma oficial para seguir en streaming los Emmy desde América Latina. Podrás conectarte a través de este enlace. La transmisión iniciará a las 17:55 horas (Perú, Ecuador, Colombia).

DGo

Podrás conectarte a través de este enlace. La transmisión de los Emmy será a través de la señal de TNT, el canal que tendrá los derechos del evento para la región.

Paramount+

Si estás en los Estados Unidos o cuentas con VPN del país, podrás conectarte a través del servicio de la plataforma de streaming de Paramount+ a través de este enlace y desde la señal de SHOWTIME.

YouTube

La ceremonia de los Emmy no se podrá ver de manera legal por YouTube, pero sí habrá transmisiones autorizadas desde la alfombra roja. Podrás conectarte al evento desde las cuentas de medios como la revista “People” aquí y desde E! Entertainment aquí.