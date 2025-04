No hay dos sin tres. Mariska Hargitay y Christopher Meloni protagonizarán un crossover sin precedentes en el universo de ’La ley y el orden’. Esto se emitirá el próximo jueves 17 de abril en la señal de NBC, en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta nota.

Como es público, el 17 de abril se tiene previsto el estreno de la quinta temporada de “La ley y el orden. Crimen organizado”, el spin off que tiene como protagonista a Christopher Meloni en el papel del detective Elliot Stabler.

Wolf Entertainment decidió que a partir de esta quinta temporada “Crimen organizado” vaya solo por Peacock, cadena de streaming estadounidense de propiedad de NBC. Sin embargo, para promocionar de mejor manera este capítulo estreno, el 17 de abril será NBC la que lo emitirá de forma abierta para todo Estados Unidos.

Sin embargo, ahí no queda todo, el mismo día, habrá un crossover previo. En primer lugar, irá “La ley y el orden”, en segundo lugar “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” y en tercer lugar estará el estreno de “Crimen organizado”, quinta temporada.

Los tres programas seguirán una trama fusionada vinculada a la intensa búsqueda del responsable de una serie de violaciones y crímenes que atemorizan a la Ciudad de Nueva York. De esta forma, en tres horas, veremos al fiscal Nolan Price (Hugh Dancy) de “La ley y el orden” trabajando conjuntamente con su colega Dominick Carisi (Peter Scanavino) de “Víctimas especiales”.

A este par se le suman, por supuesto, los policías Jessica Brady, Olivia Benson, Vincent Riley, Odafin Tutuola, junto a nada menos que al experimentado Elliot Stabler, el protagonista de “Crimen organizado”.

Maura Tierney: Plays Lieutenant Jessica Brady

Una de las víctimas de este asesino es nada menos que un personaje que Olivia Benson conoce del pasado, una joven policía a la que la hoy capitana salvó alguna vez cuando apenas era una niña.

Law & Order and Law and Order SVU Crossover event.



Christopher Meloni guest star. pic.twitter.com/ztj9Z0Mf5Z — Law & Order SVU (@NBCSVU_fans) April 11, 2025

La quinta temporada de “La ley y el orden. Crimen organizado” tiene, además de a Meloni como Stabler, a Dean Norris como Randall Stabler, Danielle Moné Truitt como Ayanna Bell, Rick Gonzalez como Bobby Reyes y a Ainsley Seiger como la hacker Jet Slootmaekers.

En la sinopsis de esta nueva tanda de episodios, “los mundos de Stabler chocarán” mientras este intenta proteger a los desfavorecidos y encontrar justicia.

En Latinoamérica, “La ley y el orden” y “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” se emite en Universal Plus con algunas semanas de retraso con respecto a la versión original estadounidense.

Sobre “La ley y el orden. Crimen organizado” solo tenemos confirmación que sus temporadas pasadas están en streaming, en Disney Plus y en Universal Plus, pero no hay anuncios sobre qué cadena emitirá la quinta temporada, de próximo estreno. Al menos hasta ahora.

Christopher Meloni y Olivia Benson en una imagen compartida recientemente en redes sociales.

Argumentalmente, “La ley y el orden. Crimen organizado” muestra el regreso a la actividad policial del detective Elliot Stabler. En su temporada 1 (estrenada en 2021) inicia con el agente intentando a toda costa dar con los responsables del crimen de su esposa Kathy. Esto lo obsesiona y descuida su vida y aspecto personal, chocando incluso con la propia Olivia Benson, quien solo busca apoyarlo, pero no lo logra.