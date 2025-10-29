“Crash Bandicoot” podría tener su serie animada en Netflix

Parece que el marsupial más loco del mundo de los videojuegos está a punto de volver, pero no en una nueva entrega de consola, sino en la pantalla de Netflix. Según un informe publicado por What’s on Netflix, la plataforma estaría desarrollando una serie animada de “Crash Bandicoot”, y detrás del proyecto estaría nada menos que WildBrain Studios, los mismos responsables de “Sonic Prime” y “Carmen Sandiego”.

Todavía no hay confirmación oficial por parte de Netflix o Activision, pero las fuentes indican que el proyecto ya está en marcha, aunque en una etapa muy temprana. Es decir, todavía no hay imágenes, elenco de voces ni fecha de estreno, pero sí mucha emoción entre los fans que crecieron con el personaje.

Netflix quiere seguir dominando el terreno gamer

No sería la primera vez que Netflix apuesta por el mundo de los videojuegos. En los últimos años, la plataforma ha lanzado adaptaciones que han sorprendido incluso a los más escépticos: “Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners” y “Arcane” son prueba de ello.Y la lista seguirá creciendo con títulos como “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft” y “Devil May Cry”, por lo que “Crash Bandicoot” encajaría perfectamente en esta estrategia.

Además, el timing no podría ser mejor: en 2026 se cumplen 30 años del primer juego, lanzado originalmente para la PlayStation 1. Así que el proyecto podría servir como una gran celebración para uno de los íconos más queridos de la era dorada del gaming.

Una saga que nunca perdió su encanto

Aunque el último título importante, “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”, llegó en 2020, el personaje sigue siendo parte del corazón gamer. Desde su regreso con la “N. Sane Trilogy” hasta su aparición en “Crash Team Rumble”, el héroe pelirrojo nunca ha dejado de estar presente.

Sin embargo, los fans llevan tiempo pidiendo algo nuevo, y esta serie podría ser la oportunidad perfecta para redescubrir el universo de Crash desde una nueva perspectiva. Una serie que combine nostalgia, comedia y locura tiene todo para funcionar.

¿Cuándo podríamos verla en Netflix?

Por ahora, no hay fecha exacta. Pero si el proyecto continúa avanzando, es probable que la serie llegue entre 2025 y 2026, coincidiendo con el aniversario del personaje. Netflix podría aprovechar ese momento para lanzar un primer tráiler o incluso una temporada completa.

Hasta entonces, solo queda esperar el anuncio oficial, que sin duda sería una gran noticia para los fans de “Crash Bandicoot” en todo el mundo.

