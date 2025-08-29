Netflix lanzó el primer avance de “La huésped”, su nueva producción original colombiana protagonizada por Jason Day, recordado por su participación en “Máncora” y “Mañana te cuento” en el Perú. El actor peruano asume un rol protagónico en la plataforma de la N. En la nueva serie profundiza en un acento colombiano para dar vida a Lorenzo, un candidato a Fiscal General envuelto en un matrimonio fracturado y una peligrosa red de secretos.

La serie también reúne a dos de las actrices colombianas más reconocidas de la televisión, Carmen Villalobos, estrella de telenovelas como “Sin senos sí hay paraíso”, y Laura Londoño, ampliamente conocida por su papel en “Café con aroma de mujer”. Junto a Day, protagonizan un triángulo amoroso que se despliega a lo largo de 20 episodios.

La serie consolida la presencia del talento colombiano en el catálogo internacional de Netflix. Por su parte, no es la primera vez que Day colabora con la plataforma, como lo vimos en otros títulos seriales: “La primera vez” y “Jugar con fuego”.

Trailer oficial de “La huésped”

¿De qué se trata “La huésped”?

En medio de una crisis matrimonial con Lorenzo (Jason Day), candidato a Fiscal General de Colombia, Silvia (Laura Londoño) recibe la inesperada visita de Sonia (Carmen Villalobos), una mujer con la que entabló un vínculo íntimo semanas atrás. Lo que parecía un reencuentro pasajero se convierte en una amenaza calculada de parte de la visitante, quien tiene planes de venganza. Ella pone en riesgo la estabilidad de Silvia y de su hija Isabela, quien enfrenta su propia lucha contra la adicción a las metanfetaminas. La historia es un juego psicológico en el que el peligro escala.

Fecha de estreno de “La huésped”

La serie estará disponible en Netflix a partir del 24 de septiembre. Su veintena de episodios se perfila como una de las grandes apuestas de la plataforma para el cierre del año.

Elenco

El reparto principal está encabezado por Villalobos, Londoño y Jason Day, quienes interpretan a los tres vértices de esta compleja relación de deseo y traición, pero también están los siguientes nombres.

Víctor Mallarino

Margarita Muñoz

Jairo Camargo

Juan Fernando Sánchez

Katherine Vélez

Miguel González

Ariel Sierra

Kamila Zea

Alejandro Del Castillo

Andrés Suárez

Rami Herrera

Brayan Zorrilla

Laura García

Johan Martínez

Álvaro García

Manuel Álvarez

Nathaly Cadavid

Ficha técnica

Título: La huésped

La huésped Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre

24 de septiembre Género: Thriller, suspenso, drama

Thriller, suspenso, drama Episodios: 20

20 Creadores y guionistas: Darío Vanegas, Lina Uribe

Darío Vanegas, Lina Uribe Showrunner: Clara María Ochoa

Clara María Ochoa Directores: Klych López, Israel Sánchez Vargas

Klych López, Israel Sánchez Vargas Diseño de producción: Eleonora Barajas

Eleonora Barajas Dirección de arte: Claudia Guayacundo

Claudia Guayacundo Vestuario: Lina Guarnizo

Lina Guarnizo Fotografía: Diego Jiménez, Andrés Gutiérrez

Diego Jiménez, Andrés Gutiérrez Supervisión musical: Santiago Uribe, Juan Felipe Uribe

Santiago Uribe, Juan Felipe Uribe Filmado en: Colombia

Colombia Productora: CMO

CMO Incentivo: Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) administrado por Proimágenes