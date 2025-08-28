A casi una década del fallecimiento del cantante mexicano Juan Gabriel, la plataforma de streaming Netflix anunció el lanzamiento de una producción que presente un recorrido por la vida del cantante y compositor mexicano, tanto en el ámbito público como en el privado.

El proyecto, titulado “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero”, incluye material de archivo inédito y grabaciones capturadas por el propio artista, mostrando facetas de su vida dentro y fuera del escenario.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Sinopsis

El documental aborda la trayectoria de Alberto Aguilera Valadez, desde los inicios de su carrera hasta su muerte. Según la sinopsis oficial de Netflix, “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero” explora su figura a través de canciones, recuerdos y momentos personales. La producción ofrece un acceso a su vida privada y pública, buscando mostrar la sensibilidad del artista y su dedicación a la creación musical. Este enfoque se sustenta en la utilización de material no compartido anteriormente, que contribuye a la narrativa de la serie.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Fecha de estreno

“Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero” se estrenará el 30 de octubre en Netflix.

El equipo detrás del proyecto incluye a la directora María José Cuevas, conocida por trabajos anteriores en el género documental. La producción está a cargo de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes colaboraron previamente en “La Dama del Silencio: El Caso Mataviejitas”. Esta nueva colaboración se centra en la figura de Juan Gabriel, una de las personalidades más influyentes de la música en México. La serie es descrita como una revelación del universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ícono.

La producción documental se presenta como un homenaje a Juan Gabriel a través de su propia voz y material personal. La serie de cuatro episodios tiene como objetivo ofrecer una visión completa del artista, utilizando recursos visuales y testimoniales para construir su narrativa. Este enfoque busca conmemorar la figura del cantante a través de un recorrido por su trayectoria profesional y personal, revelando aspectos de su vida que no habían sido expuestos.