Luego de la tremenda victoria de Brendan Fraser y Ke Huy Quan en los Premios Oscar, estos se encontraron mientras el primer nombrado hacía una entrevista en vivo y se dieron el abrazo más tierno de todos, el cual hizo llorar al protagonista de “The Whale” recordando todo lo que había pasado para llegar al momento cumbre en toda su carrera.

Brendan Fraser ganó el premio a Mejor actor mientras que Ke Huy Quan hizo lo propio como Mejor actor de reparto gracias a su rol en “Everything Everywhere all at Once”. Luego de esto, se da una típica ronda de entrevistas con algunos medios de prensa y es aquí en donde Fraser se encontraba hablando de su Oscar hasta que aparece por atrás y muy contento Quan para abrazarlo.

“¡Lo logramos, lo logramos, lo logramos!”, grita Ke Huy Quan y Fraser lo mira y no puede evitar llorar mientras abraza más fuerte a actor vietnamita sabiendo que han conseguido lo más importante en su carrera para ambos.

La reportera que estaba haciendo la ronda de preguntas no pudo evitar emocionarse mientras el camarógrafo capturaba el momento que ha sido muy comentado positivamente en las redes sociales.

¿Cuándo fue la primera vez que se conocieron Ke Huy Quan y Brendan Fraser?

Brendan Fraser y Ke Huy Quan, quienes más tarde se convertirían en reconocidos actores de Hollywood y ganadores de los Premios Oscar, compartieron la pantalla por primera vez en la película de comedia “Encino Man” de 1992. La película cuenta la historia de dos adolescentes que descubren accidentalmente a un hombre de la Edad de Piedra congelado en su jardín y lo descongelan. Fraser interpreta a Link, el hombre de la Edad de Piedra, mientras que Quan interpreta al hermano menor de uno de los adolescentes.

A pesar de ser un actor relativamente desconocido en ese momento, Ke Huy Quan ya tenía experiencia en la actuación, habiendo aparecido en películas populares como “Los Goonies” y “Indiana Jones y el Templo de la Perdición”. La química entre los dos actores es evidente en la pantalla, y la película se convirtió en un éxito en taquilla. A partir de ahí, Brendan Fraser y Ke Huy Quan continuaron sus carreras en la actuación, y cada uno se convirtió en un actor reconocido y respetado en la industria del cine.